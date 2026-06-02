Il GF VIP è andato in archivio da diverse settimane dopo aver confermato il trionfo di Alessandra Mussolini però tra i concorrenti del programma si continua a parlare dell’esperienza vissuta nella casa ed emergono dettagli interessanti relativamente al comportamento di diverse star dello spettacolo a seguito del reality, scopriamo cosa sta accadendo.

Mega celebrazioni per il compleanno di Adriana Volpe

Adriana Volpe, concorrente del GF VIP ha voluto celebrare il suo compleanno in grande stile e per farlo ha ben pensato di invitare diverse colleghe che hanno partecipato con lei al programma.

Non poteva mancare naturalmente Antonella Elia, tra le due non vi è mai stato un grandissimo rapporto, le schermaglie sono state evidenti anche nel programma tv, assieme a lei Francesca Manzini, la comica dopo questa esperienza si è dimostrata validissima anche in ruoli diversi dal suo canonico.

Oltre a loro due anche Lucia Ilardo, finalista dell’edizione 2026, assenti altri concorrenti che hanno contribuito a rendere fantastica l’ultima edizione.

Francesca Manzini ed il blocco social ad Antonella Elia

Durante la festa di Adriana Volpe ha chiesto a Francesca Manzini come mai fosse assente dai social, una domanda apparentemente innocua, dato che non vedeva la sua attività, in parte a lei Antonella Elia che senza giri di parole ha dichiarato, come riporta IlSussidiario.net, – “Ma ci hai bloccate?“

Manzini messa alle strette ha ammesso di aver bloccato Antonella Elia per incompatibilità tra le due.

Antonella Elia ha risposto che la odia con tutta sè stessa, mentre il follow con Adriana Volpe è rimasto.

Questo siparietto è stato naturalmente immortalato in una stories da Adriana Volpe. Tra Manzini ed Elia, dopo un inizio sotto i buoni auspici, durante il reality si è scatenata una guerra per via di alcune scelte della comica, ritenute sbagliate dall’ex valletta. Il rapporto anche a telecamere spente non si è assopito.