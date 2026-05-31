Isabel Totti, terzogenita di Ilary Blasi e l’ex capitano della Roma Francesco Totti, ha fatto la prima comunione. Alla cerimonia mamma Ilary ha scelto un look particolare, ecco cosa c’entra Belen Rodriguez.

Ilary Blasi, la prima comunione di Isabel Totti: presente anche papa Francesco

Sabato 30 maggio prima comunione per Isabel Totti, terzogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti.

Sui social la conduttrice ha pubblicato diversi scatti della cerimonia, ritraendosi con i figli e con il fidanzato Bastian Muller. Sul web inizialmente era circolata la voce che l’ex capitano della Roma non fosse presente alla prima comunione della figlia, ma poi ci ha pensato Amedeo Venza postando una foto del Pupone e confermando dunque la sua presenza.

Ilary Blasi alla comunione di Isabel Totti: il dettaglio del look che riguarda Belen

Dopo il successo al timone del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi ha festeggiato la prima comunione della sua terzogenita Isabel, nata dal matrimonio con Francesco Totti, anch’esso presente alla cerimonia. A colpire il look scelto da Ilary, che ha indossato un abito estivo firmato Mar De Margaritas, ovvero il brand di Belen Rodriguez, con ai piedi ballerine traforate firmate Alaia.

Per la piccola Isabel invece un abitino bianco in pizzo San Gallo.