Coppia vip al capolinea: la separazione tra Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli tra indiscrezioni e tensioni.

Una delle coppie più note nate nel mondo della televisione e della danza è finita nuovamente al centro dell’attenzione mediatica. Dopo anni di relazione, la nascita di un figlio e una vita condivisa anche lontano dalle telecamere, emergono segnali sempre più evidenti di una rottura ormai definitiva, accompagnata da nuove dinamiche personali e social che hanno riacceso il dibattito sul loro rapporto dei due vip.

Una storia d’amore nata in TV e costruita lontano dai riflettori

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli, un legame sbocciato nel contesto di Amici e cresciuto tra palco, lavoro condiviso e una quotidianità costruita progressivamente, lontano dall’eccessiva esposizione mediatica. La coppia aveva consolidato il proprio rapporto anche attraverso un progetto familiare, culminato nel 2022 con la nascita del figlio, evento che per molti sembrava suggellare un’unione destinata a durare nel tempo.

Con il passare dei mesi, però, il quadro è cambiato. Le voci di una crisi si sono fatte sempre più insistenti, mentre i diretti interessati hanno preferito non intervenire pubblicamente.

Rottura per l’amata coppia vip, le indiscrezioni si moltiplicano: “Lei avrebbe già un altro”

La situazione avrebbe trovato ulteriore conferma nelle ultime dinamiche social, che hanno riacceso l’attenzione sul rapporto tra i due.

Secondo indiscrezioni, Sacchetta avrebbe infatti bloccato l’ex compagna sui social, gesto interpretato come indicativo di una frattura ancora profonda. A cambiare ulteriormente lo scenario è stata anche la rivelazione diffusa da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter: “Giulia Pauselli avrebbe una nuova relazione con un uomo di nome Osvaldo, imprenditore attivo nel settore della nightlife“. La ballerina avrebbe reso pubblica la frequentazione condividendo sui social alcune immagini insieme a lui. Un gesto che, secondo quanto riportato, avrebbe sorpreso Sacchetta, portandolo a togliere il follow su Instagram.

Al momento, dunque, la distanza tra i due sembra netta e il clima ancora teso, ma non ci sono conferme ufficiali in merito alla presunta rottura.