Tra amore e riflessione: il momento di vita delicato per Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta. Ecco tutte le indiscrezioni.

L’amore tra i due ballerini Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, nato nel 2013, ha da sempre catturato l’attenzione dei fan di Amici. Dopo anni di relazione consolidata e la nascita del loro figlio Romeo, la coppia si trova oggi a vivere un momento di pausa, mostrando come anche i legami più forti possano attraversare fasi di riflessione e riorganizzazione della propria vita.

L’amore sbocciato sul set per Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta

Nel 2013, sul set di un film indiano girato in Svizzera, è nato l’amore tra Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta. La ballerina ha subito percepito che Marcello fosse “l’uomo giusto”: “Da subito è scattato qualcosa, abbiamo cominciato a guardarci negli occhi… sentivo una vocina dentro che mi diceva: ‘È quello giusto, non lasciartelo scappare’”.

Da allora la coppia, amatissima dal pubblico di Amici, è sempre rimasta unita, affrontando insieme sfide professionali e personali. Tre anni fa è nato il loro primogenito, Romeo Maria, e un anno fa, ospiti di This Is Me da Silvia Toffanin, Marcello ha raccontato con emozione i primi anni di relazione a distanza:

“Non ce la facevo più… un giorno mi disse: ‘Ho capito che voglio costruire il mio futuro con te’ e la ringrazio tantissimo per questo. Da quel momento siamo sempre stati insieme e adesso abbiamo anche il dono più grande che è Romeo”.

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta sono in crisi: l’indiscrezione e i rumors di queste ore

Negli ultimi giorni, però, i rumors su una presunta crisi tra Giulia e Marcello hanno scosso i fan. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha chiarito su Instagram che non si tratterebbe di una rottura definitiva: “Nulla di drammatico, ma pare che abbiano deciso di prendersi un po’ di spazio per se stessi”.

Il viaggio a New York, inizialmente programmato, sarebbe stato annullato, mentre Gabriele Parpiglia ha parlato di una situazione più complessa del previsto, sottolineando che la coppia sta vivendo una “crisi durissima” e che Giulia ha chiesto silenzio per elaborare il momento difficile: “Non vuole rumore aggiunto a questo dolore”.

Secondo Radio 105, la decisione di prendere una pausa è una scelta meditata e condivisa, volta a tutelare il rispetto reciproco e il benessere del loro bambino.