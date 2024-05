Marcello Sacchetta: frecciatina a Stefano De Martino

Marcello Sacchetta è tornato a parlare di Stefano De Martino. Il ballerino professionista è arrivato a lanciare un appello all’amico che, a quanto pare, non si fa sentire da tempo.

Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, Marchello Sacchetta è tornato a parlare della sua amicizia con Stefano De Martino. Soltanto qualche tempo fa, il ballerino aveva rivelato sui social che il conduttore partenopeo non gli rispondeva più al telefono. Adesso, invece, è arrivato a lanciarli un appello.

Marcello Sacchetta ha dichiarato:

“Ho detto che l’ho chiamato mille volte, non mi ha risposto e aspetto che mi chiami lui, ma la mia in realtà voleva essere una risposta ironica. Io, però, per il valore che do all’amicizia lo spazio per un amico lo trovo sempre. Quando ho ritrovato Stefano ad Amici mi ha confessato che per lui sono sempre stato un punto di riferimento”.