Fedez e Tony Effe: lite clamorosa per colpa di Taylor Mega

Stando a quanto sostengono alcune indiscrezioni, Fedez e Tony Effe hanno litigato a causa di Taylor Mega. E’ davvero questa la realtà dei fatti? I due non si seguono più sui social.

Cosa è successo tra Fedez e Tony Effe? Su Dagospia si legge: “Fedez in privato con i suoi amici parla sempre di Taylor Mega. Che cosa bolle in pentola?”. Secondo alcune voci di corridoio, i due artisti avrebbero litigato proprio a causa dell’influencer, mentre altri sostengono che di mezzo ci sia l’aggressione a Cristiano Iovino.

“Per quanto riguarda la questione Tony Effe, la faccenda si fa ancora più oscura. Ultimamente i due erano molto vicini, tanto da trascorrere insieme feste e serate. Ecco però che, nelle scorse ore, il rapper ha smesso di seguire anche quest’ultimo. Non si conoscono le ragioni di questo gesto, ma sembra proprio che il rapper stia facendo pulizia di contatti e conoscenze, cercando forse di allontanarsi da certe sue frequentazioni dopo la denuncia per il pestaggio di Cristiano Iovino. Tuttavia, alcuni utenti sul web pensano che i due abbiano litigato poiché Fedez avrebbe fatto degli apprezzamenti su Taylor Mega, ex di Tony Effe, durante un pranzo con amici e che il rapper della Dark Polo Gang non abbia preso bene le parole dell’amico“.