Fedez è iscritto nel registro degli indagati in merito al caso di Cristiano Iovino, picchiato dopo una lite in discoteca. Il personal trainer ha mostrato le ferite.

Cristiano Iovino mostra le ferite: Fedez indagato per rissa, lesioni e percosse in concorso

Cristiano Iovino è stato picchiato nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso davanti al suo appartamento a Milano, dopo una lite scoppiata nella discoteca The Club. Fedez è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano con l’accusa di rissa, lesioni e percosse in concorso. Secondo quanto riportato, Iovino avrebbe fatto qualche apprezzamento di troppo a una ragazza che era insieme al gruppo di amici di Fedez, che ha risposto male a quelle attenzioni non desiderate. Il settimanale Gente è riuscito a pubblicare la prima foto del personale trainer in cui mostra i segni dell’aggressione.

Fedez, Cristiano Iovino mostra le ferite dopo il pestaggio: i tagli su fronte e labbra

Cristiano Iovino ha mostrato al settimanale le ferite riportate a causa del pestaggio subito. Nella foto il personal trainer appare molto sfocato, ma si vede un graffio sulla fronte e il labbro gonfio e tumefatto.