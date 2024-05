Ludovica Di Gresy ha rotto il silenzio sulla rissa tra Fedez e Cristiano Iovino. La ragazza sostiene di non aver assistito al pestaggio, ma ha comunque voluto spendere belle parole per Federico Lucia.

Ludovica Di Gresy: le parole sulla rissa tra Fedez e Iovino

Intervistata da Il Messaggero, Ludovica Di Gresy ha rotto il silenzio sulla rissa tra Fedez e Cristiano Iovino. La ragazza, indicata dalla cronaca rosa come nuovo flirt del rapper, ha ammesso di non aver assistito al pestaggio e di non aver messo piede in discoteca quella sera.

Ludovica Di Gresy non era in discoteca

Ludovica Di Gresy ha raccontato:

“Sono andata a cena fuori con i miei genitori e il mio fratellino alle 19.30, alle 21.30 ero già a casa e da lì non mi sono più mossa. Non ho mai messo piede in quel locale, lo possono confermare le telecamere di casa e lo stesso proprietario della discoteca che conosco”.

La ragazza ha sottolineato che non conosce Iovino, mentre Fedez lo frequenta dallo scorso febbraio.

Ludovica Di Gresy sul presunto flirt con Fedez

Ludovica ha conosciuto Fedez lo scorso febbraio, ma tra loro non c’è mai stato nulla. Ha dichiarato:

“Assolutamente no (nessun flirt, ndr). Siamo amici, usciamo in gruppo, niente di più. Tutte le volte che siamo usciti non siamo mai stati io e lui da soli. Capisco che lui è famoso e attira queste situazioni. Ma non c’è mai stata nessuna prova di una relazione tra di noi. Questa situazione ha creato imbarazzo a tutti e due e mi dispiace perché, oltretutto, lui è un padre di famiglia”.

Di Gresy ci ha tenuto a sottolineare che Fedez è “molto dispiaciuto per la situazione e soprattutto è arrabbiato del fatto che siano uscite notizie inventate“.