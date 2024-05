Fabrizio Corona ha fatto chiarezza sulla rissa tra Fedez e Cristiano Iovino. A detta dell’ex re dei paparazzi, il rapper e il personal trainer arriveranno presto ad un chiarimento. Non solo, gireranno anche un video ironico insieme.

Tramite il suo Dillinger News, Fabrizio Corona ha fatto chiarezza sulla presunta rissa tra Fedez e Cristiano Iovino. Secondo l’ex re dei paparazzi, tra il rapper e il personal trainer non è accaduto niente di più che una lite tra bulletti. Le ricostruzioni dei media, che tirano in ballo gli ultras e questioni poco pulite, sono assolutamente false.

L’ex re dei paparazzi ha dichiarato:

“Io, Fabrizio Corona, conosco molto bene questo modus operandi. La vicenda si concluderà così: Federico Lucia e Cristiano Iovino si incontreranno, troveranno un accordo legale per i fatti avvenuti, arriverà il chiarimento, faranno pace e faranno un video ironico contro la procura che ha messo su un circo, perdendo come al solito enorme tempo e spendendo soldi di noi contribuenti. Ovviamente lasciando fuori la curva Sud che non c’entra assolutamente niente”.

Corona ha concluso:

“Ovviamente il video della pace sarà in esclusiva su questa pagina. Tanti baci e imparate come sempre le lezioni di giornalismo dal maestro di questo lavoro, cioè me, e ricordatevi che la procura quando indaga guarda Dillinger. Tutti quando indagano guardano Dillinger. La verità è trent’anni che passa da qua, ma le cose segrete, le tengo ancora per me. E adesso quotidiani e settimanali rettificate sui vostri giornaletti del…”.