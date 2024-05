Rissa Fedez e Iovino: spunta un nuovo video

La rissa tra Fedez e Cristiano Iovino continua ad arricchirsi di nuovi particolari. Sembra che nelle mani degli inquirenti sia finito un nuovo video che ricostruirebbe nei dettagli quanto accaduto tra il rapper e il personal trainer.

Nell’ultima puntata de La vita in diretta si è parlato della rissa tra Fedez e Cristiano Iovino. Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha fornito nuovi dettagli, mentre l’inviata del programma Rai ha parlato di un nuovo video finito nelle mani degli inquirenti. Il filmato, stando alle prime indiscrezioni, è stato girato da una ragazza che ha assistito al pestaggio.

Roberto Alessi ha dichiarato:

“Se c’è stata questa lite in discoteca o è tutto un rumor? Nella discoteca posso dire che c’è stato sicuramente questo litigio. Tanto è vero che non è mai stato smentito. Poi si parla di una discoteca che è il The Club, un locale zona Brera, un posto che è davvero molto frequentato, con un privé frequentato da gente famosa e si sarebbero incrociati Fedez e questo Iovino. Mi sembra molto strano che questo Cristiano abbia fatto apprezzamenti molto pesanti a una ragazza di 20 anni e che poi era anche accompagnata. Lei è la stessa ragazza che abbiamo visto in un altro locale di Milano dove c’è Fedez che balla e fuma una sigaretta elettronica accanto a lei. Fedez ha detto che non c’era e sta contrastando due testimoni, che sarebbero due guardi di City Life e che avrebbero chiamato poi il 112. E in più sembra che contesti dei video. Lui ha detto ‘pioveva e si vedeva poco’. Quindi ha visto questi video?”.