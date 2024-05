Fedez è indagato per rissa, lesioni e percosse in concorso per l’aggressione al personal trainer Cristiano Iovino, avvenuta lo scorso 22 aprile intorno alle 3:30 di notte a Milano. L’uomo è stato picchiato da una decina di persone scese da un mini van in zona Portello: è stato accerchiato e colpito mentre tornava a casa dopo una serata trascorsa in una dscoteca in zona Moscova.

Caso Iovino, Fedez indagato per rissa e lesioni

La Procura di Milano aveva aperto un fascicolo per rissa e lesioni: dalle indagini è emerso che, prima del pestaggio, Iovino avrebbe avuto una discussione con Fedez e alcuni ultras del Milan all’interno della discoteca The Club. Stando a quanto dichiarato dagli addetti della sicurezza e a quanto ripreso dalle telecamere del locale, il litigio sarebbe sfociato in una rissa che avrebbe coinvolto i due.

Il motivo della discussione

Il motivo che ha scatenato quanto accaduto sarebbe stato un apprezzamento di Iovino ad una ragazza, Ludovica Di Gresy, che quella sera era in compagnia di Fedez e degli ultras del Milan. Il personal trainer non avrebbe mai sporto denuncia ma, nonostante questo, il rapper sarebbe stato indicato dai carabinieri alla Procura. Fedez, durante il Salone del Libro di Torino, ha sostenuto di non essere stato presente al momento dell’aggressione.

