Un giovane di 21 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Caracciolo, a Napoli: il 21enne, sprovvisto di patente, era alla guida di una moto di grossa cilindrata. Dopo gli accertamenti svolti dalla polizia locale, si è scoperto che il giovane era evaso dagli arresti domiciliari e proprio per questo motivo è stato arrestato. Sottoposto a processo con rito direttissimo, è stato condannato a 9 mesi di reclusione da scontare agli arresti domiciliari.

Napoli, arrestato 21enne: era evaso dagli arresti domiciliari

Il 21enne, rimasto coinvolto in un incidente in via Caracciolo a Napoli, era alla guida di una moto di grossa cilindrata ed era sprovvisto di patente. Una volta giunti sul posto gli agenti della polizia locale, e una volta svolti i dovuti accertamenti, si è scoperto che il 21enne era evaso dagli arresti domiciliari e, proprio per questo motivo, il giovane è stato arrestato.

Condannato a 9 mesi di reclusione

Il 21enne è stato sottoposto a processo con rito direttissimo: è stato condannato ad ulteriori 9 mesi di reclusione da scontare agli arresti domiciliari.

