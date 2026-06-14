Sono spuntati nuovi audio della titolare del Constellation, dove si è consumata la strage di Capodanno.

In un audio su WhatsApp Jessica Moretti parla delle candele scintillanti. Ecco cosa ha detto in proposito la titolare, insieme al marito Jacques, del locale Le Constellation a Crans Montana dove si è consumata la strage di Capodanno dove sono morte 41 persone tra cui 6 italiani.

Crans Montana, spuntano gli audio shock di Jessica Moretti sulle candele scintillanti

L’inchiesta sulla tragedia di Crans Montana la notte di Capodanno, dove in un incendio causato dalle candele scintillanti ha provocato la morte di 41 persone, tra cui 6 italiani, prosegue e si arricchisce ogni giorni di nuovi elementi. In un audio WhatsApp attribuito a Jessica Moretti, titolare assieme al marito Jacques del Constellation e datato 6 dicembre 2025, si parla proprio delle candele scintillanti.

Ecco cosa avrebbe detto la Moretti.

Strage di Crans-Montana, gli audio shock di Jessica Moretti: “Le candele scintillanti? Io…”

In un audio attribuito a Jessica Moretti, si sente la titolare del Constellation dire: “per quanto riguarda le candele scintillanti, ne ho ordinate 900 ma dobbiamo ordinarle in Francia perché sono esplosive e non le spediscono in Svizzera.

Anche i braccialetti di Capodanno che abbiamo ordinato arriveranno presto, ne abbiamo abbastanza. Ne ho ordinati 500, quindi basteranno per entrambi gli anni. Questa volta li ho presi rossi, così possiamo distinguerli facilmente da quelli di Senso, che sono dorati… beh, in realtà, neri. Sono rimaste delle candele scintillanti o sono finite tutte? Fammi sapere.“