La tragedia di Crans-Montana è ancora una ferita aperta per tutti coloro che hanno avuto modo di scorgere le notizie arrivate da diversi angoli d’Europa dato che all’interno del “Les Constellation” vi erano giovani provenienti da diverse nazioni per passare un capodanno spensierato che poi si è trasformato in tragedia.

Tra gli italiani una ragazza è sopravvissuta

Nel terribile incendio del locale, occorso nella notte di Capodanno 2026 è sopravvissuta una giovane italiana di 29 anni che è riuscita a non essere avvolta dalle fiamme.

Di lei si è parlato ma l’attenzione mediatica era rivolta agli 8 che sono stati trasportati al Niguarda per le cure mediche e che sono ancora sotto i ferri con la speranza di riuscire a salvarsi.

Ora ha trovato la forza e le condizioni mediche per parlare di fronte ad una telecamera e svelare alla nazione come si sente e come è cambiata la sua vita da quel fatidico giorno.

L’intervista televisiva tanto attesa

Eleonora è stata intervistata dal programma Mediaset “Dentro la notizia” la giovane ha quindi mostrato il volto con i segni delle ustioni e le mani, punto più esposto alle fiamme erano coperte.

Ha spiegato di come le è cambiata la vita, di come prima si dedicasse al suo lavoro di veterinaria, con il sogno di diventare chirurgo veterinario. Percorso che ora non sa se riuscirà a completare.

Secondo il parere dei medici, Eleonora in due anni potrà tornare a lavorare, come riporta TGCom24.it ma al momento non si possono fare azzardi sul suo percorso di recupero.

La giovane spiega come le “ferite siano evidenti, in particolare quella sulla parte superiore della mano destra, che utilizzavo per lavoro e nella vita quotidiana”.

In riferimento a quella notte si ricorda tutto, in particolare la fiammata potente che ha poi portato all’impatto successivo, il tutto con il costante pensiero di non riuscire a salvarsi.