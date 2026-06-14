Calcio U15-U19: periodizzazione, recupero e nutrizione operativa

Nel calcio giovanile il talento prospera quando metodi e abitudini sono coerenti. Un protocollo U15-U19 efficace unisce periodizzazione dei carichi, recupero di qualità e una nutrizione costruita sul timing dei carboidrati e sull’idratazione. L’obiettivo non è solo correre di più, ma mantenere i giocatori sani, disponibili e performanti lungo l’intera stagione, conciliando scuola, viaggi e tornei.
La chiave è passare da indicazioni generiche a pratiche verificabili: microcicli chiari, marker di stress e fatigue semplici da monitorare, routine di prevenzione infortuni che non intralciano il campo, e scelte alimentari che supportano sedute intense e match ravvicinati. Di seguito un protocollo operativo cucito per U15-U19, pensato per staff, atleti e famiglie.
Periodizzazione U15-U19: microcicli di 7 giorni con priorità chiare
Per atleti in crescita, la periodizzazione privilegia la qualità sul volume, con 2-3 picchi settimanali e giorni cuscinetto. Schema di base: un microciclo di 7 giorni modulato su RPE (0-10) e minuti ad alta intensità. La seduta più densa precede 48 ore il match, lasciando spazio a tapering neuromuscolare. Il lavoro di forza è integrato in forma breve e specifica (30-40’), alternando sedute bilaterali e unilaterali, con progressioni controllate.
Nei prospetti U15 si privilegia l’apprendimento tecnico della forza; dagli U17 si aumenta la densità, sempre monitorando la risposta individuale (RPE e disponibilità al carico).
|Giorno
|Contenuto
|RPE target
|Note
|Lun
|Forza + tecnica alta qualità
|6-7
|Volumi contenuti, core e unilaterali
|Mar
|Intermittenti + piccoli spazi
|7-8
|PICCO HIIT, attenzione a decoupling
|Mer
|Recupero attivo + mobilità
|3-4
|Stretching dinamico, respirazione
|Gio
|Gioco posizionale + forza veloce
|6-7
|Accelerazioni 10-20 m, pliometria leggera
|Ven
|Rifinitura
|4-5
|Transizioni brevi, palle inattive
|Sab
|Match
|8-9
|Rotazioni e minuti controllati
|Dom
|Off/recupero
|1-2
|Camminata, mobilità, sonno esteso
Recupero e prevenzione infortuni: sonno, forza e monitoraggio semplice
La prevenzione parte dal sonno (8-10 ore a notte, routine pre-sonno costante) e da un set minimo ma solido di esercizi: nordic hamstring 2x/settimana, polpacci + piede 2x, controllo lombopelvico 2x, scapole e cuffia 2x. Ogni seduta inizia con prep di 10’ (mobilità anca-caviglia, attivazione glutei, atterraggi controllati) e si chiude con defaticamento di 8-10’. Il monitoraggio si regge su tre leve: RPE post-seduta, disponibilità mattutina (scala 1-5 per energia, dolori, motivazione) e carico di sprint totale settimanale. Se due indicatori peggiorano per 3 giorni, si scala: -20% volume corsa o -1 RPE, mantenendo l’intensità tecnica.
- Regola 48-24evitare nuove eccentrico-potenzianti nelle 48 h pre-gara; ridurre cambi di direzione intensi nelle 24 h pre-gara.
- Semaforo caricoverde = asintomatico; giallo = rigidità/doms moderati, ridurre volume; rosso = dolore puntiforme o calante in seduta, sospendere e valutare.
Nutrizione pratica: timing dei carboidrati e idratazione
Il carburante degli U15-U19 sono i carboidratimodulati sul carico. Giorni intensi: 6-8 g/kg/die; medi: 4-6; leggeri: 3-4. Proteine 1,4-1,8 g/kg distribuite in 4-5 pasti con 20-30 g per assunzione; grassi a completamento. Il timing guida il risultato: pre-allenamento a basso residuo 2-3 h prima; intra 20-40 g/h CHO per sedute >75’; post entro 30-60’ con 1-1,2 g/kg CHO + 20-30 g proteine. L’idratazione parte dal test peso: -1% = ~10 ml/kg da reintegrare oltre la sete, con sodio nelle giornate calde.
|Fase
|Cosa
|Quantità
|Esempi
|Pre (2-3 h)
|CHO + poca fibra
|1-3 g/kg
|Pasta/riso bianco, pane + tacchino
|Pre (30-60’)
|CHO rapido
|0,5-1 g/kg
|Banana, barretta semplice
|Intra (>75’)
|CHO + sodio
|20-40 g/h
|Bevanda 6-8%, gel + acqua
|Post (0-60’)
|CHO + proteine
|1-1,2 g/kg + 20-30 g
|Latte-cacao + panino dolce
|Giorno caldo
|Liquidi + sodio
|6-8 ml/kg pre, 1:1 reintegro
|Acqua + sali, succo diluito
Scuola, viaggi e tornei: come adattare senza perdere qualità
Durante la scuola, si lavora su finestre energetiche: colazione ricca di carboidrati complessi, spuntino a metà mattina, pranzo digeribile e pre-allenamento mirato. Giornate con doppia seduta scolastica richiedono riduzione del volume in campo (-15-20%) e un top-up CHO di 0,5-1 g/kg 60’ prima. In viaggio si privilegiano cibi portabili, a bassa fibra e ad alta densità energetica; l’idratazione si pianifica in sorsi regolari ogni 15-20’. Per tornei con partite ravvicinate, si usano micro-pasti a rotazione e recupero attivo di 10-12’ tra match, con focus su polpacci, anca e dorsiflessione.
|Scenario
|Scelta pratica
|Quantità/tempo
|Scuola + allenamento
|Yogurt + frutta secca + panino marmellata
|0,5-1 g/kg CHO a 60’
|Viaggio bus
|Panini bianchi + prosciutto, cracker, acqua + sali
|Sorsi ogni 15-20’, 500-700 ml/h caldo
|Torneo 3 gare
|Gel/banana tra gare + latte-cacao post
|20-30 g CHO tra match, 1-1,2 g/kg post
|Rientro tardi
|Cena rapida: riso, uova, olio, frutta
|Pasto completo entro 60’
Strumenti di controllo: diario, RPE e disponibilità
Un protocollo funziona se misurato. Bastano tre strumenti: 1) RPE post-seduta (0-10) moltiplicata per i minuti per ottenere il carico interno; 2) disponibilità mattutina (energia, dolori, umore, voglia: 1-5) per intercettare sovraccarico; 3) diario di sonno e nutrizione, con note su timing e idratazione. Il coach imposta range settimanali di carico, evita salti >20% tra settimane e programma uno deload ogni 4-6 settimane nei gruppi U17-U19. Le famiglie supportano orari e pasti; lo staff integra test saltuari di salto contromovimento e sprint brevi per leggere la freschezza neuromuscolare.