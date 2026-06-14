Calcio U15-U19: periodizzazione, recupero e nutrizione operativa

Un protocollo pratico per U15-U19 che integra carichi, recupero, prevenzione infortuni, nutrizione e idratazione con adattamenti per scuola, viaggi e tornei.

Nel calcio giovanile il talento prospera quando metodi e abitudini sono coerenti. Un protocollo U15-U19 efficace unisce periodizzazione dei carichi, recupero di qualità e una nutrizione costruita sul timing dei carboidrati e sull’idratazione. L’obiettivo non è solo correre di più, ma mantenere i giocatori sani, disponibili e performanti lungo l’intera stagione, conciliando scuola, viaggi e tornei.

La chiave è passare da indicazioni generiche a pratiche verificabili: microcicli chiari, marker di stress e fatigue semplici da monitorare, routine di prevenzione infortuni che non intralciano il campo, e scelte alimentari che supportano sedute intense e match ravvicinati. Di seguito un protocollo operativo cucito per U15-U19, pensato per staff, atleti e famiglie.

Periodizzazione U15-U19: microcicli di 7 giorni con priorità chiare

Per atleti in crescita, la periodizzazione privilegia la qualità sul volume, con 2-3 picchi settimanali e giorni cuscinetto. Schema di base: un microciclo di 7 giorni modulato su RPE (0-10) e minuti ad alta intensità. La seduta più densa precede 48 ore il match, lasciando spazio a tapering neuromuscolare. Il lavoro di forza è integrato in forma breve e specifica (30-40’), alternando sedute bilaterali e unilaterali, con progressioni controllate.

Nei prospetti U15 si privilegia l’apprendimento tecnico della forza; dagli U17 si aumenta la densità, sempre monitorando la risposta individuale (RPE e disponibilità al carico).

Giorno Contenuto RPE target Note Lun Forza + tecnica alta qualità 6-7 Volumi contenuti, core e unilaterali Mar Intermittenti + piccoli spazi 7-8 PICCO HIIT, attenzione a decoupling Mer Recupero attivo + mobilità 3-4 Stretching dinamico, respirazione Gio Gioco posizionale + forza veloce 6-7 Accelerazioni 10-20 m, pliometria leggera Ven Rifinitura 4-5 Transizioni brevi, palle inattive Sab Match 8-9 Rotazioni e minuti controllati Dom Off/recupero 1-2 Camminata, mobilità, sonno esteso

Recupero e prevenzione infortuni: sonno, forza e monitoraggio semplice

La prevenzione parte dal sonno (8-10 ore a notte, routine pre-sonno costante) e da un set minimo ma solido di esercizi: nordic hamstring 2x/settimana, polpacci + piede 2x, controllo lombopelvico 2x, scapole e cuffia 2x. Ogni seduta inizia con prep di 10’ (mobilità anca-caviglia, attivazione glutei, atterraggi controllati) e si chiude con defaticamento di 8-10’. Il monitoraggio si regge su tre leve: RPE post-seduta, disponibilità mattutina (scala 1-5 per energia, dolori, motivazione) e carico di sprint totale settimanale. Se due indicatori peggiorano per 3 giorni, si scala: -20% volume corsa o -1 RPE, mantenendo l’intensità tecnica.

Regola 48-24 evitare nuove eccentrico-potenzianti nelle 48 h pre-gara; ridurre cambi di direzione intensi nelle 24 h pre-gara.

evitare nuove eccentrico-potenzianti nelle 48 h pre-gara; ridurre cambi di direzione intensi nelle 24 h pre-gara. Semaforo caricoverde = asintomatico; giallo = rigidità/doms moderati, ridurre volume; rosso = dolore puntiforme o calante in seduta, sospendere e valutare.

Nutrizione pratica: timing dei carboidrati e idratazione

Il carburante degli U15-U19 sono i carboidratimodulati sul carico. Giorni intensi: 6-8 g/kg/die; medi: 4-6; leggeri: 3-4. Proteine 1,4-1,8 g/kg distribuite in 4-5 pasti con 20-30 g per assunzione; grassi a completamento. Il timing guida il risultato: pre-allenamento a basso residuo 2-3 h prima; intra 20-40 g/h CHO per sedute >75’; post entro 30-60’ con 1-1,2 g/kg CHO + 20-30 g proteine. L’idratazione parte dal test peso: -1% = ~10 ml/kg da reintegrare oltre la sete, con sodio nelle giornate calde.

Fase Cosa Quantità Esempi Pre (2-3 h) CHO + poca fibra 1-3 g/kg Pasta/riso bianco, pane + tacchino Pre (30-60’) CHO rapido 0,5-1 g/kg Banana, barretta semplice Intra (>75’) CHO + sodio 20-40 g/h Bevanda 6-8%, gel + acqua Post (0-60’) CHO + proteine 1-1,2 g/kg + 20-30 g Latte-cacao + panino dolce Giorno caldo Liquidi + sodio 6-8 ml/kg pre, 1:1 reintegro Acqua + sali, succo diluito

Scuola, viaggi e tornei: come adattare senza perdere qualità

Durante la scuola, si lavora su finestre energetiche: colazione ricca di carboidrati complessi, spuntino a metà mattina, pranzo digeribile e pre-allenamento mirato. Giornate con doppia seduta scolastica richiedono riduzione del volume in campo (-15-20%) e un top-up CHO di 0,5-1 g/kg 60’ prima. In viaggio si privilegiano cibi portabili, a bassa fibra e ad alta densità energetica; l’idratazione si pianifica in sorsi regolari ogni 15-20’. Per tornei con partite ravvicinate, si usano micro-pasti a rotazione e recupero attivo di 10-12’ tra match, con focus su polpacci, anca e dorsiflessione.

Scenario Scelta pratica Quantità/tempo Scuola + allenamento Yogurt + frutta secca + panino marmellata 0,5-1 g/kg CHO a 60’ Viaggio bus Panini bianchi + prosciutto, cracker, acqua + sali Sorsi ogni 15-20’, 500-700 ml/h caldo Torneo 3 gare Gel/banana tra gare + latte-cacao post 20-30 g CHO tra match, 1-1,2 g/kg post Rientro tardi Cena rapida: riso, uova, olio, frutta Pasto completo entro 60’

Strumenti di controllo: diario, RPE e disponibilità

Un protocollo funziona se misurato. Bastano tre strumenti: 1) RPE post-seduta (0-10) moltiplicata per i minuti per ottenere il carico interno; 2) disponibilità mattutina (energia, dolori, umore, voglia: 1-5) per intercettare sovraccarico; 3) diario di sonno e nutrizione, con note su timing e idratazione. Il coach imposta range settimanali di carico, evita salti >20% tra settimane e programma uno deload ogni 4-6 settimane nei gruppi U17-U19. Le famiglie supportano orari e pasti; lo staff integra test saltuari di salto contromovimento e sprint brevi per leggere la freschezza neuromuscolare.