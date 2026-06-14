Australia-Turchia 2-0: la Turchia di Montella debutta ai Mondiali 2026

I Mondiali 2026 hanno preso il via con una partita emozionante nel Gruppo D, dove l’Australia ha avuto la meglio sulla Turchia con un netto 2-0. La nazionale turca, guidata dall’allenatore italiano Vincenzo Montellaha dovuto arrendersi ai gol di Irankunda al 27′ del primo tempo e di Metcalfe al 30′ della ripresa.

La formazione della Turchia e le scelte di Montella

La Turchia ha schierato un modulo 4-2-3-1con il capitano Hakan Calhanoglu in campo nonostante i dubbi iniziali sulla sua condizione fisica. Assente invece Kenan Yildiznon ancora al meglio dopo i problemi al ginocchio. Tra i giocatori in campo, spiccano nomi familiari ai tifosi italiani come Celik della Roma.

Le scelte tattiche dell’Australia

Gli Socceroosguidati dal CT Popovichanno optato per un modulo 5-4-1dimostrando una difesa solida con Circati del Parma in campo. La scelta tattica si è rivelata vincente, permettendo all’Australia di controllare il gioco e di segnare i gol decisivi.

Dove vedere la partita e i dettagli dell’evento

La partita si è svolta allo stadio BC Place di Vancouverin Canadacon fischio d’inizio alle 06:00 italiane. La diretta è stata trasmessa esclusivamente su DAZNche detiene i diritti di tutte le gare dei Mondiali 2026. Non è stata prevista una diretta gratuita sulla Rai.

Il Gruppo D dei Mondiali 2026 include anche USA e Paraguayrendendo questa partita solo l’inizio di un girone che promette emozioni e sorprese. La Turchia di Montella dovrà rimboccarsi le maniche per recuperare il terreno perso in vista delle prossime sfide.