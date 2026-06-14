Come smascherare le bufale sul cibo: guida pratica e risultati del sondaggio

Orientarsi tra affermazioni alimentari, post virali e consigli non verificati è diventato un compito quotidiano. Un sondaggio condotto dall’Istituto Superiore di Sanità ha coinvolto oltre 4.000 persone per mappare quanto gli italiani distinguano tra informazioni fondate e bufale in materia di nutrizione.

Il quadro che emerge è misto: su alcuni temi la popolazione mostra una buona capacità critica, mentre su altri permangono fraintendimenti radicati che meritano spiegazioni chiare.

Di seguito trovi i risultati principali e il decalogo anti-bufale pensato per migliorare la lettura critica delle notizie alimentari.

Percezione pubblica su carboidrati, prodotti light e frutta

I dati rivelano che la maggioranza degli intervistati riesce a smentire alcune credenze diffuse. Il 93% ha riconosciuto come falsa l’idea che eliminare completamente i carboidrati sia una strategia efficace e salutare per dimagrire: pane, pasta e cereali hanno un ruolo nutrizionale che non può essere demonizzato a prescindere.

I carboidrati non sono automaticamente responsabili dell’aumento di peso dipende piuttosto dal bilancio energetico complessivo.

Analogamente, il 90% dei partecipanti ha capito che i prodotti light o senza zucchero non garantiscono la perdita di peso automatica. Una singola etichetta a basso contenuto calorico non compensa uno stile di vita sbilanciato: il risultato dipende dalla qualità complessiva della dieta e dall’apporto calorico totale.

Un altro mito smentito da molti riguarda il consumo di frutta dopo i pasti: il 77% sa che non esistono prove scientifiche che ne sconsiglino l’assunzione per le persone sane. Il timore che la frutta possa compromettere la digestione è

Zucchero di canna, zucchero bianco e glutine: dove ci sono ancora dubbi

La percezione dello zucchero di canna come scelta più salutare rispetto allo zucchero bianco è meno diffusa: il 74% dei rispondenti ha riconosciuto che dal punto di vista nutrizionale le differenze sono trascurabili. Sebbene lo zucchero di canna contenga tracce di minerali, l’apporto calorico e gli effetti metabolici sono sostanzialmente sovrapponibili.

Il tema che genera maggiore incertezza è il glutine. Il 67% ha indicato correttamente che il glutine è dannoso solo per le persone affette da celiachia o con diagnosi cliniche specifiche. Tuttavia circa un terzo del campione mostra confusione: negli ultimi anni il fenomeno dei prodotti gluten free ha contribuito a diffondere l’idea che eliminare il glutine sia una scelta salutare per tutti, non supportata dalle evidenze per la popolazione generale.

Queste lacune evidenziano la necessità di comunicazioni più chiare e di informazioni accessibili che distinguano tra raccomandazioni generali e indicazioni cliniche riservate a condizioni diagnosticate.

Decalogo pratico per riconoscere le bufale sull’alimentazione

Per aiutare i cittadini a valutare le informazioni, il Dipartimento competente ha elaborato un decalogo anti-disinformazione con regole concrete:

1. Diffida delle promesse rapide e universali

Soluzioni che promettono risultati immediati, come “perdi peso in una settimana”, sono segnali di allarme. La nutrizione richiede tempo e considerazione del quadro complessivo.

2. Verifica la fonte e le competenze

Controlla chi firma l’articolo o il post: autorevolezza, formazione e assenza di conflitti di interesse sono elementi chiave per valutare l’affidabilità.

3. Sospetta il linguaggio emotivo e sensazionalistico

Frasi che giocano sulla paura o sulla scandalizzazione tendono a diffondere disinformazione. Privilegia contenuti con tono neutro basati su dati e linee guida.

4. Non confondere esperienze personali con prove scientifiche

Una testimonianza aneddotica non sostituisce studi controllati e ripetibili; la scienza si basa sul consenso della letteratura, non su singoli casi.

5. Attenzione alle informazioni parziali

Molto spesso i messaggi divulgano solo benefici senza contesto: controlla se vengono citati limiti, popolazioni di riferimento e condizioni d’uso.

6. Non farti guidare dai like

Popolarità online non equivale a veridicità. Un contenuto virale può essere anche completamente errato.

7. Esci dalla tua bolla informativa

Riconosci il confirmation bias tendiamo a cercare conferme delle nostre idee. Leggere fonti diverse aiuta a ottenere una visione più equilibrata.

Il decalogo include anche suggerimenti per fermarsi prima di condividere, leggere oltre il titolo e cercare riscontri nella letteratura scientifica o nelle linee guida ufficiali. L’obiettivo è trasformare ogni lettore in un filtro critico, riducendo l’impatto delle bufale sulla salute pubblica.

Resta però importante continuare a diffondere strumenti pratici e comprensibili per colmare le aree di confusione, soprattutto sul glutine e sulle scelte alimentari percepite come “più sane” senza adeguata evidenza.