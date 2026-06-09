Nuova allerta alimentare in Italia, con un noto prodotto che è stato ritirato dai supermercati. Ecco tutti i dettagli.

“Non consumateli”: noto prodotto ritirato dal mercato

Il Ministero della Salute ha segnalato un nuovo richiamo alimentare, si tratta dei wurstel Suillo Fiorucci per allergeni non dichiarati. Nello specifico è stata individuata la presenza di caseine, le proteine del latte, nonostante sull’etichetta il prodotto riporti la dicitura “senza latte, lattosio e caseinati“.

Ecco qual è nel dettaglio il lotto richiamato.

Allerta alimentare, Wurstel ritirati dal mercato: il lotto interessato

Come abbiamo visto sono stati ritirati dal mercato i wurstel Suillo di Fiorucci per allergeni non dichiarati. Per l’esattezza si tratta del lotto numero 160926LM con termine minimo di conservazione fissato per il 16 settembre 2026.

Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 250g e la produzione è stata effettuata dal Salumificio Scarlino Srl per conto di Cesare Fiorucci Spa, nello stabilimento che si trova a Ugento, in Puglia, in provincia di Lecce. Le persone allergiche alle proteine del latte sono invitate, qualora abbiano acquistato il prodotto, a non consumarlo.

La confezione può essere restituita dove la si è acquistata per ottenere il rimborso. Il consumo per chi non è allergico non è pericoloso.