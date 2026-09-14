Un nuovo richiamo alimentare riguarda alcune confezioni di uova fresche ritirate dai supermercati per il rischio di salmonella. Il provvedimento coinvolge prodotti di diversi marchi appartenenti allo stesso lotto di produzione.

Uova ritirate dai supermercati per rischio salmonella: i marchi coinvolti

Diverse confezioni di uova fresche sono state ritirate dai supermercati per un possibile rischio microbiologico legato alla presenza di Salmonella spp.

sulla superficie del guscio. Come riportato anche da Il Tirreno, gli avvisi sono stati pubblicati dal ministero della Salute e riguardano prodotti appartenenti al lotto H10813. Tra quelli interessati figurano le uova Selex da allevamento a terra, categoria A, di calibro medio, commercializzate sia nelle confezioni di cartone da sei pezzi sia in quelle da dieci uova.

Il produttore indicato è la Società Agricola Fiorin di Lionello & C. SS, con sede nel Ferrarese.

Lo stesso lotto H10813 interessa inoltre le uova a marchio Fattorie Natura, vendute in confezioni da sei pezzi di vario calibro, con un peso netto minimo di 330 grammi, e quelle a marchio Despar, disponibili in confezioni da quattro uova medie.

Il ritiro è stato disposto dopo che i controlli hanno evidenziato la possibile presenza del batterio sul guscio.

Uova richiamate, cosa fare se sono già state acquistate

Le confezioni coinvolte sono state rimosse dagli scaffali, mentre chi le avesse già acquistate è invitato a non consumarle e a riportarle nel punto vendita, dove potrà ottenere il rimborso. Nell’avviso relativo alle uova Selex viene infatti precisato: “Si invitano gli utenti a non consumare il prodotto, riconsegnare al punto vendita”.