Nuova allerta alimentare in Italia, nella giornata di ieri, 19 febbraio, è stato pubblicato dal Ministero della Salute un nuovo avviso di richiamo alimentare, che riguarda le uova fresche. Ecco i lotti interessati.

Allerta alimentare, uova fresche ritirate dal mercato: rischio salmonella

Nella giornata di ieri, giovedì 19 febbraio 2026, il Ministero della Salute ha pubblicato un nuovo avviso di richiamo alimentare che riguarda lotti di uova fresche da non consumare per rischio microbiologico.

Come specificato nel comunicato, il ritiro dal mercato è per la presenza di microorganismi patogeni, per l’esattezza del batterio della salmonella. Consumare un alimento con questo tipo di contaminazione è molto pericoloso per la salute. Vediamo ora quali sono i lotti e il marchio interessato dal richiamo.

Allerta alimentare, uova fresche ritirate dal mercato: i lotti e il marchio interessato

Come visto il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo alimentare che riguarda lotti di uova fresche per rischio salmonella. Le uova oggetto del provvedimento sono commercializzate sotto al marchio “La casetta delle uova”. Il lotto di produzione è 1-29, mentre il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore corrisponde a 2IT061VR064. Il nome del produttore con sede dello stabilimento a Roverbella è Società Agricola Faccioli Marco & C. Sas. La data di scadenza è quella del 23 febbraio 2026. Le uova sono state distribuite sul mercato in diverse confezioni, da 6, da 12 e da 30. Se avete in casa uno di questi lotti non consumatelo ma riportatelo dove lo avete acquistato.