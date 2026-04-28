Il confronto sul miglior pesto genovese ha riportato l’attenzione sulla qualità dei pesti confezionati presenti nei supermercati. L’analisi di Altroconsumo evidenzia come tra le diverse marche esistano differenze rilevanti soprattutto per ingredienti, lavorazione e profilo nutrizionale, rendendo non sempre semplice individuare un prodotto davvero vicino alla tradizione del pesto alla genovese.
Analisi di Altroconsumo sul pesto alla genovese nei supermercati
Il pesto alla genovese, insieme alle sue numerose varianti disponibili nei supermercati, è stato recentemente analizzato da Altroconsumo, con risultati decisamente negativi. L’indagine ha preso in esame 79 prodotti presenti nella grande distribuzione, senza riuscire a individuare alcun articolo realmente valido: nessuno ha ottenuto una valutazione “buono” o “molto buono”.
Come riportato da Il Messaggero, i risultati complessivi evidenziano una qualità medio-bassa, con soli tre prodotti classificati come “accettabili”, mentre tutti gli altri risultano “scarsi” o “molto scarsi”.
Tra le principali criticità segnalate emergono la composizione nutrizionale e la qualità degli ingredienti. Nei pesti confezionati si riscontra infatti un’elevata presenza di grassi saturi, dovuta all’impiego abbondante di olio extravergine d’oliva, formaggi e frutta secca (come pinoli e anacardi).
A ciò si aggiungono sale e additivi che peggiorano ulteriormente il profilo nutrizionale. Altroconsumo sottolinea anche che questi prodotti sono il risultato di una forte trasformazione industriale, elemento che incide negativamente sulla qualità complessiva. In generale, “sono proprio la formula di produzione e gli ingredienti utilizzati che non convincono”.
Pesto alla genovese, per Altroconsumo solo tre marchi “accettabili”: ecco qual è il migliore
Solo tre pesti riescono a raggiungere una valutazione appena sufficiente, definiti “accettabili”:
- Lettere dall’Italia (MD) Pesto alla genovese, con 42 punti
- Lettere dall’Italia (MD) Pesto senza aglio, con 42 punti
- Vemondo (Lidl) Pesto vegano al basilico, con 41 punti
Tutti gli altri prodotti rientrano nella categoria “scarsi”, con punteggi compresi tra 39 e 20:
- Alce Nero Pesto alla genovese
- Amo essere eccellente (Eurospin) Pesto alla genovese
- Baresa (Lidl) Pesto alla genovese
- Baresa (Lidl) Pesto alla genovese senz’aglio
- Barilla Pesto alla genovese
- Barilla Pesto alla genovese senz’aglio
- Barilla Pesto basilico e mozzarella di bufala campana Dop
- Barilla Pesto basilico e limone
- Barilla Pesto basilico e pistacchio
- Barilla Pesto con rucola
- Barilla Pesto vegan basilico
- Biffi Pesto
- Biffi Pesto 100% vegetale senza formaggio
- Biffi Pesto biologico
- Biffi Pesto fresco alla genovese
- Biffi Pesto fresco senza aglio
- Biffi Pesto senza aglio
- Buitoni Pesto fresco alla genovese
- Buitoni Pesto fresco alla genovese senz’aglio
- Carrefour Classic Pesto
- Carrefour Extra Pesto con basilico genovese Dop
- Carrefour Extra Pesto senz’aglio con basilico genovese Dop
- Conad Pesto alla genovese
- Conad Pesto fresco alla genovese
- Conad Pesto fresco alla genovese senz’aglio
- Coop Pesto fresco con basilico genovese Dop senza aglio
- Coop Pesto fresco con basilico genovese Dop
- Delizie dal sole (Eurospin) i Pesti cremosi alla genovese
- Delizie dal sole (Eurospin) i Pesti cremosi alla genovese senz’aglio
- Delizie dal sole (Eurospin) i Pesti cremosi alla genovese
- Delizie dal sole (Eurospin) i Pesti – Pesto al basilico senza aglio
- Delizie dal sole (Eurospin) i Pesti – Pesto al basilico
- Deluxe (Lidl) Pesto basilico e rucola con anacardi
- Esselunga Bio Pesto con basilico genovese Dop senza aglio
- Esselunga Top Pesto con basilico genovese Dop
- Esselunga Top Pesto senz’aglio con basilico genovese Dop
- Lettere dall’Italia (Md) Pesto alla genovese con basilico genovese Dop
- Lettere dall’Italia (Md) Pesto alla genovese con basilico genovese Dop senz’aglio
- Nonna Mia (Lidl) Pesto alla genovese con aglio
- Nonna Mia (Lidl) Pesto alla genovese senz’aglio
- Pam Pesto alla genovese con aglio
- Pam Pesto alla genovese senz’aglio
- Pam Pesto fresco con aglio
- Pam Pesto fresco senz’aglio
- Polli Pesto alla genovese
- Polli Pesto alla genovese senz’aglio
- Sapori & Dintorni (Conad) Pesto alla genovese
- Sapori & Dintorni (Conad) Pesto genovese con basilico genovese
- Simpl (Carrefour) Pesto con aglio con basilico italiano
- Terre d’Italia Pesto della Liguria con Basilico genovese Dop e olio extra vergine di oliva (37%)
- Tesori dell’Arca (Pam & Panorama) Pesto alla genovese con basilico genovese Dop
- Tesori dell’Arca (Pam & Panorama) Pesto alla genovese senz’aglio con basilico genovese Dop
- Tigullio Gran Pesto alla genovese
- Tigullio Gran Pesto alla genovese cremoso
- Tigullio Gran Pesto alla genovese senz’aglio
- Verso Natura (Conad) Pesto alla genovese senz’aglio biologico
- Vivi Verde Bio (Coop) Bio Pesto alla genovese biologico senz’aglio
Infine, due prodotti risultano “molto scarsi”, con punteggi inferiori a 20:
- Venturino Bartolomeo Pesto alla genovese
- Venturino Bartolomeo Pesto delicato senz’aglio
Altroconsumo invita i consumatori a leggere sempre con attenzione le etichette: per i grassi è preferibile scegliere olio extravergine d’oliva, mentre per i formaggi è meglio la presenza dichiarata di “Parmigiano Reggiano, Grana Padano o Pecorino Romano DOP rispetto a un generico formaggio grattugiato”. Viene inoltre segnalato che sono negativi “riempitivi e ingredienti estranei”, oltre alla necessità di controllare valori come calorie, grassi e sale. L’analisi evidenzia quindi un messaggio chiaro: la qualità del pesto industriale resta generalmente bassa e, per ottenere un risultato davvero vicino alla tradizione, la scelta migliore rimane spesso la preparazione casalinga, dove è possibile controllare direttamente ingredienti e freschezza.