Qual è il miglior pesto alla genovese? Analisi e risultati dell'indagine di ...

Qual è il miglior pesto alla genovese? Analisi e risultati dell'indagine di ...

Il confronto sul miglior pesto genovese ha riportato l’attenzione sulla qualità dei pesti confezionati presenti nei supermercati. L’analisi di Altroconsumo evidenzia come tra le diverse marche esistano differenze rilevanti soprattutto per ingredienti, lavorazione e profilo nutrizionale, rendendo non sempre semplice individuare un prodotto davvero vicino alla tradizione del pesto alla genovese.

Analisi di Altroconsumo sul pesto alla genovese nei supermercati

Il pesto alla genovese, insieme alle sue numerose varianti disponibili nei supermercati, è stato recentemente analizzato da Altroconsumo, con risultati decisamente negativi. L’indagine ha preso in esame 79 prodotti presenti nella grande distribuzione, senza riuscire a individuare alcun articolo realmente valido: nessuno ha ottenuto una valutazione “buono” o “molto buono”.

Come riportato da Il Messaggero, i risultati complessivi evidenziano una qualità medio-bassa, con soli tre prodotti classificati come “accettabili”, mentre tutti gli altri risultano “scarsi” o “molto scarsi”.

Tra le principali criticità segnalate emergono la composizione nutrizionale e la qualità degli ingredienti. Nei pesti confezionati si riscontra infatti un’elevata presenza di grassi saturi, dovuta all’impiego abbondante di olio extravergine d’oliva, formaggi e frutta secca (come pinoli e anacardi).

A ciò si aggiungono sale e additivi che peggiorano ulteriormente il profilo nutrizionale. Altroconsumo sottolinea anche che questi prodotti sono il risultato di una forte trasformazione industriale, elemento che incide negativamente sulla qualità complessiva. In generale, “sono proprio la formula di produzione e gli ingredienti utilizzati che non convincono”.

Pesto alla genovese, per Altroconsumo solo tre marchi “accettabili”: ecco qual è il migliore

Solo tre pesti riescono a raggiungere una valutazione appena sufficiente, definiti “accettabili”:

Lettere dall’Italia (MD) Pesto alla genovese, con 42 punti

Pesto alla genovese, con 42 punti Lettere dall’Italia (MD) Pesto senza aglio, con 42 punti

Pesto senza aglio, con 42 punti Vemondo (Lidl) Pesto vegano al basilico, con 41 punti

Tutti gli altri prodotti rientrano nella categoria “scarsi”, con punteggi compresi tra 39 e 20:

Alce Nero Pesto alla genovese

Amo essere eccellente (Eurospin) Pesto alla genovese

Baresa (Lidl) Pesto alla genovese

Baresa (Lidl) Pesto alla genovese senz’aglio

Barilla Pesto alla genovese

Barilla Pesto alla genovese senz’aglio

Barilla Pesto basilico e mozzarella di bufala campana Dop

Barilla Pesto basilico e limone

Barilla Pesto basilico e pistacchio

Barilla Pesto con rucola

Barilla Pesto vegan basilico

Biffi Pesto

Biffi Pesto 100% vegetale senza formaggio

Biffi Pesto biologico

Biffi Pesto fresco alla genovese

Biffi Pesto fresco senza aglio

Biffi Pesto senza aglio

Buitoni Pesto fresco alla genovese

Buitoni Pesto fresco alla genovese senz’aglio

Carrefour Classic Pesto

Carrefour Extra Pesto con basilico genovese Dop

Carrefour Extra Pesto senz’aglio con basilico genovese Dop

Conad Pesto alla genovese

Conad Pesto fresco alla genovese

Conad Pesto fresco alla genovese senz’aglio

Coop Pesto fresco con basilico genovese Dop senza aglio

Coop Pesto fresco con basilico genovese Dop

Delizie dal sole (Eurospin) i Pesti cremosi alla genovese

Delizie dal sole (Eurospin) i Pesti cremosi alla genovese senz’aglio

Delizie dal sole (Eurospin) i Pesti cremosi alla genovese

Delizie dal sole (Eurospin) i Pesti – Pesto al basilico senza aglio

Delizie dal sole (Eurospin) i Pesti – Pesto al basilico

Deluxe (Lidl) Pesto basilico e rucola con anacardi

Esselunga Bio Pesto con basilico genovese Dop senza aglio

Esselunga Top Pesto con basilico genovese Dop

Esselunga Top Pesto senz’aglio con basilico genovese Dop

Lettere dall’Italia (Md) Pesto alla genovese con basilico genovese Dop

Lettere dall’Italia (Md) Pesto alla genovese con basilico genovese Dop senz’aglio

Nonna Mia (Lidl) Pesto alla genovese con aglio

Nonna Mia (Lidl) Pesto alla genovese senz’aglio

Pam Pesto alla genovese con aglio

Pam Pesto alla genovese senz’aglio

Pam Pesto fresco con aglio

Pam Pesto fresco senz’aglio

Polli Pesto alla genovese

Polli Pesto alla genovese senz’aglio

Sapori & Dintorni (Conad) Pesto alla genovese

Sapori & Dintorni (Conad) Pesto genovese con basilico genovese

Simpl (Carrefour) Pesto con aglio con basilico italiano

Terre d’Italia Pesto della Liguria con Basilico genovese Dop e olio extra vergine di oliva (37%)

Tesori dell’Arca (Pam & Panorama) Pesto alla genovese con basilico genovese Dop

Tesori dell’Arca (Pam & Panorama) Pesto alla genovese senz’aglio con basilico genovese Dop

Tigullio Gran Pesto alla genovese

Tigullio Gran Pesto alla genovese cremoso

Tigullio Gran Pesto alla genovese senz’aglio

Verso Natura (Conad) Pesto alla genovese senz’aglio biologico

Vivi Verde Bio (Coop) Bio Pesto alla genovese biologico senz’aglio

Infine, due prodotti risultano “molto scarsi”, con punteggi inferiori a 20:

Venturino Bartolomeo Pesto alla genovese

Venturino Bartolomeo Pesto delicato senz’aglio

Altroconsumo invita i consumatori a leggere sempre con attenzione le etichette: per i grassi è preferibile scegliere olio extravergine d’oliva, mentre per i formaggi è meglio la presenza dichiarata di “Parmigiano Reggiano, Grana Padano o Pecorino Romano DOP rispetto a un generico formaggio grattugiato”. Viene inoltre segnalato che sono negativi “riempitivi e ingredienti estranei”, oltre alla necessità di controllare valori come calorie, grassi e sale. L’analisi evidenzia quindi un messaggio chiaro: la qualità del pesto industriale resta generalmente bassa e, per ottenere un risultato davvero vicino alla tradizione, la scelta migliore rimane spesso la preparazione casalinga, dove è possibile controllare direttamente ingredienti e freschezza.