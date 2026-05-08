L'azienda ed il fornitore del prodotto alimentare hanno deciso di avvisare i consumatori. Sarà quindi possibile far sostiuire i prodotti contaminati o chiedere un rimborso pari al prezzo d'acquisto.

Il marchio Conad è ormai diventato famoso in tutta italia con centri dislocati in gran parte del nord e centro italia e complice la massiccia campagna di marketing il marchio è riconosciuto e l’azienda basa il suo business su prodotti di qualità a prezzi contenuti che permettono di fare una spesa di qualità spendendo il giusto, caratteristica fondamentale in questo momento difficile, tuttavia possono verificarsi dei problemi.

Conad e la filiera produttiva in tutta Italia

La filiera produttiva di Conad sfrutta azienda dislocate in tutta italia al fine di garantire al consumatore prodotti di qualità, tracciabili e garantiti, difatti la loro comunicazione basata su prezzi per i prodotti bassi e fissi è leggibile su ogni etichetta.

Questo permette volendo di fare una spesa comprando esclusivamente prodotti a marchio Conad, di cui la provenienza è visibile chiaramente così da comprendere da quale zona d’Italia quel determinato prodotto è stato commercializzato.

Gli accordi commerciali avvengono con aziende leader del nostro territorio per garantire convenienza, trasparenza ma soprattutto qualità al 100% italiana.

Ritirati due lotti di riso Carnaroli, pericolo per i consumatori

I supermercati Conad ed il fornitore hanno deciso di richiamare due lotti di riso Carnaroli, confezione da 1Kg, marchiato Conad, prodotto dall’azienda Curti SRL con N° P26010B08 e P26010B5A e termine minimo di conservazione al 30/01/2028.

Questi prodotti sono stati ritirati dal commercio per presenza di Cadmio superiore ai limiti di legge, rilevata a seguito di controlli interni come riporta Il Fatto Alimentare.

Se si è in possesso di uno di questi due lotti si può riportare il prodotto nel punto vendita dove lo si è acquistato e farlo sostituire o chiedere un rimborso.