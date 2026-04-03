Consigli per non esagerare a Pasqua: equilibrio, porzioni e movimento

Suggerimenti pratici da due esperti per evitare gli eccessi alimentari a Pasqua e a Pasquetta, con esempi concreti di porzioni e alternative leggere

Le festività pasquali spesso ruotano intorno a tavole ricche e piatti tradizionali: è facile così arrivare a consumare più calorie del necessario. Secondo gli esperti, il pranzo di Pasqua può superare le 3.000 calorie se si sommano antipasti, primi elaborati, secondi grassi e dolci. Il concetto di fabbisogno calorico è centrale: quando l’apporto supera questo valore diventa utile riequilibrare la giornata con scelte più leggere e qualche accorgimento pratico.

Due voci autorevoli in materia sottolineano le precauzioni da prendere: da una parte la presidente della Società italiana di scienze dell’alimentazione, Silvia Migliaccio, dall’altra il nutrizionista Giorgio Calabrese. Entrambi indicano esempi concreti di alimenti molto energetici e suggeriscono soluzioni semplici per limitare gli effetti negativi sulla bilancia e sullo stato di salute. Tradizione e moderazione possono coesistere, purché si conoscano le calorie dei cibi tipici e si pianifichino i pasti.

L’agnello e l’impatto delle cotture

L’agnello, spesso protagonista del pranzo pasquale, presenta caratteristiche nutrizionali variabili: nella versione giovane (da latte o abbacchio) apporta circa 160 calorie per 100 grammi, con un contenuto lipidico intorno all’8-10% nelle parti magre e circa il 20% di proteine. Tuttavia il valore calorico cambia molto in base alla preparazione: un cosciotto arrosto o delle costolette alla brace rimangono relativamente moderate, mentre la frittura aumenta considerevolmente l’apporto energetico. Per questo motivo la scelta della cottura e la dimensione della porzione sono leve pratiche per contenere le calorie senza rinunciare al piatto tradizionale.

Esempi pratici per la cena

Per compensare un pranzo abbondante, si può optare per una cena leggera e saziante: ad esempio un uovo sodo avanzato dalla colazione o una scatoletta di tonno da 80 grammi sgocciolata con un’insalata condita con un cucchiaino di olio forniscono circa 180 calorie. In alternativa una piccola fetta di colomba abbinata a un bicchiere di latte parzialmente scremato resta intorno alle 250 calorie. Queste proposte dimostrano come dosare le porzioni e scegliere alimenti nutrienti possa ridurre l’eccesso calorico senza provocare senso di privazione.

Il peso del cioccolato e le porzioni a rischio

Gli ovetti e le uova di cioccolato sono tra i principali responsabili dell’aumento calorico durante le feste. I valori medi per 100 grammi variano: cioccolato fondente 531 kcal, al latte 552 kcal, al latte con nocciole 553 kcal e bianco 584 kcal. Una porzione media di 20 grammi corrisponde dunque a circa 106 calorie per il fondente, ~110 calorie per il cioccolato al latte o con nocciole e circa 117 calorie per il cioccolato bianco. Consumare più porzioni nell’arco della giornata equivale rapidamente a introdurre centinaia di calorie in più.

Porzioni e consapevolezza

Un approccio utile è spostare il consumo dei dolci lontano dai pasti principali: ad esempio riservare la colomba o un pezzetto di uovo come merenda, anziché aggiungerli a un pranzo già ricco. Limitare la quantità a una porzione controllata e preferire il cioccolato fondente quando possibile aiuta a contenere zuccheri e grassi. Inoltre, accompagnare il dolce con una camminata o un’attività fisica moderata contribuisce a smaltire parte delle calorie introdotte e a ristabilire l’equilibrio energetico.

Strategie generali per Pasqua e Pasquetta

Distribuire le calorie nell’arco della giornata è una regola cardine suggerita anche da Giorgio Calabrese: iniziare con una colazione leggera (caffè e due fette biscottate con un velo di marmellata o frutta fresca) e spostare l’attenzione sul pranzo come pasto principale, lasciando i dolci come merenda. A tavola preferire antipasti a base di verdure grigliate piuttosto che salumi e formaggi, porzioni moderate di primi anche tradizionali come la lasagna, e secondi non fritti; se il contorno è a base di patate, conviene limitare il pane per evitare eccessi.

Un consiglio finale

Per Pasquetta la raccomandazione è la moderazione: grigliate semplici di carne o pesce accompagnate da verdure sono preferibili ai banchetti abbondanti, con una limitazione del pane e al massimo un bicchiere di vino. Infine, il ruolo del movimento è fondamentale: una passeggiata dopo i pasti o attività all’aperto aiutano a smaltire le calorie in eccesso e a trasformare la festa in un’esperienza piacevole e sostenibile per l’organismo. In sintesi, rispettare la tradizione è possibile anche con equilibrio e consapevolezza.