Il ragù è uno dei condimenti più rappresentativi della cucina italiana, ma la sua preparazione tradizionale richiede tempo, ingredienti selezionati e una lunga cottura. Proprio per questo, sempre più consumatori scelgono le versioni pronte, facilmente reperibili al supermercato. Tuttavia, la qualità tra un prodotto e l’altro può variare molto, soprattutto in termini di valori nutrizionali e ingredienti utilizzati.
Ecco quali sono i migliori secondo la classifica di Altroconsumo.
Ragù pronti al supermercato: perché sceglierli e come è stata costruita la classifica di Altroconsumo
L’offerta disponibile nei supermercati è molto ampia e per orientarsi Altroconsumo ha esaminato 43 prodotti di diverse marche, stilando una graduatoria basata su qualità nutrizionale e composizione.
L’analisi si è concentrata sulle informazioni riportate in etichetta, valutando sia i valori nutrizionali sia la lista degli ingredienti.
Stando a quanto riportato da SkyTg24, per il profilo nutrizionale è stato applicato il sistema Nutri-Score, che assegna un punteggio in base a un algoritmo: penalizzano maggiormente calorie, grassi saturi, zuccheri e sale, mentre migliorano il risultato fibre, proteine, frutta e verdura.
Un altro aspetto centrale è stato il controllo degli additivi: 24 prodotti su 43 ne sono privi. Inoltre, è stato considerato il livello di trasformazione, con particolare attenzione alla presenza di ingredienti ultraprocessati come aromi, fibre aggiunte, destrosio o amidi modificati. In totale, 20 ragù non contengono ingredienti ultraprocessati, mentre gli altri ne presentano uno o due, spesso aromi.
Ragù pronti al supermercato, la classifica di Altroconsumo: quali sono i migliori
La graduatoria finale, come riportato da SkyTg24, assegna punteggi da 0 a 100 e suddivide i prodotti in diverse fasce di qualità.
Fascia “scarsa” (27–38 punti):
- TERRE D’ITALIA RAGÙ CON “CINTA SENESE DOP” – 27 punti
- ESSELUNGA TOP RAGÙ BIANCO CON CARNE CHIANINA – 31 punti
- CONAD RAGÙ FRESCO ALLA BOLOGNESE – 34 punti
- CASCINA SAN CASSIANO I RAGÙ – RAGÙ DI CARNE PIEMONTESE – 38 punti
Fascia “accettabile” (43–57 punti):
- SMART (ESSELUNGA) SUGO ALLA BOLOGNESE – 43
- COOP RAGÙ DI CARNE ALLA BOLOGNESE – 45
- CONAD RAGÙ ALLA BOLOGNESE – 45
- CARREFOUR CLASSIC SUGO ALLA CARNE – 45
- I TOSCANACCI RAGÙ CON “CINTA SENESE DOP” – 45
- STAR IL MIO GRAN RAGÙ CLASSICO – 47
- IPER LA GRANDE RAGÙ – 47
- ESSELUNGA TOP RAGÙ ALLA BOLOGNESE CON CARNE FRESCA – 49
- STAR IL MIO GRAN RAGÙ EXTRA GUSTO – 50
- ESSELUNGA RAGÙ CLASSICO – 50
- DELIZIE DAL SOLE (EUROSPIN) RAGÙ – 50
- CIRIO RAGÙ DI CARNE E DATTERINI – 50
- PAM RAGÙ ALLA BOLOGNESE CON CARNE, CIPOLLE, CAROTE E SEDANO – 51
- I TOSCANACCI RAGÙ DI CARNE CHIANINA – 51
- FIOR FIORE (COOP) RAGÙ DI CARNE CHIANINA – 51
- ITALIAMO (LIDL) RAGÙ ALLA BOLOGNESE – 53
- TESORI DELL’ARCA (PAM & PANORAMA) RAGÙ CON “CINTA SENESE DOP” – 53
- COOP RAGÙ GUSTO RICCO BOLOGNESE – 55
- CONAD RAGÙ BOLOGNESE – 55
- CARREFOUR CLASSIC RAGÙ ALLA BOLOGNESE – 55
- TESORI DELL’ARCA (PAM & PANORAMA) RAGÙ DI CINGHIALE – 55
- SAPORI & IDEE (CONAD) RAGÙ DI CARNE DI CHIANINA – 55
- ESSELUNGA TOP RAGÙ DI FASSONE DI RAZZA PIEMONTESE – 55
- DELUXE (LIDL) RAGÙ DI CINGHIALE – 55
- TESORI DELL’ARCA (PAM & PANORAMA) RAGÙ DI CARNE CHIANINA – 57
- ESSELUNGA TOP RAGÙ AL VITELLO DELICATO CON CARNE FRESCA – 57
Fascia “buona” (60–79 punti):
- GIOVANNI RANA SUGO FRESCO ALLA BOLOGNESE – 60
- IPER LA GRANDE SUGO FRESCO ALLA BOLOGNESE – 64
- BARILLA RAGÙ CONTADINO – 64
- BARILLA RAGÙ ALLA BOLOGNESE – 64
- TERRE D’ITALIA RAGÙ ALLA BOLOGNESE – 65
- LE CONSERVE DELLA NONNA RAGÙ ALLA BOLOGNESE – 69
- DELIZIE DAL SOLE (EUROSPIN) BOLOGNESE – 69
- TERRE D’ITALIA RAGÙ CON CARNE DI RAZZA CHIANINA – 71
- DELUXE (LIDL) RAGÙ DI FASSONA DI RAZZA PIEMONTESE – 71
- COOP SUGO FRESCO ALLA BOLOGNESE – 71
- ACCADEMIA TOSCANA RAGÙ DI CINGHIALE – 71
- I TOSCANACCI RAGÚ DI CARNE PIEMONTESE – 73
Al vertice della classifica si trova ESSELUNGA TOP RAGÙ ALLA BOLOGNESE, che ottiene 80 punti ed è considerato “molto buono”. Si tratta di un prodotto a lunga conservazione, privo di additivi, aromi e ingredienti ultraprocessati. Per scegliere un buon ragù pronto, un primo elemento utile è la denominazione: spesso “alla bolognese”, ma talvolta con indicazioni più specifiche sulla carne utilizzata (Chianina, Piemontese, Cinta Senese DOP). È importante anche controllare la percentuale di carne, che nella ricetta tradizionale depositata alla Camera di Commercio di Bologna si aggira intorno al 40–50%. Infine, è consigliabile verificare la tipologia di grassi utilizzati, privilegiando l’olio extravergine d’oliva, e limitare i prodotti con additivi, aromi o ingredienti altamente processati.