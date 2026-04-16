Nuova allerta alimentare, questa volta a essere ritirato dai supermercati un lotto di salmone affumicato. Ecco tutti i dettagli.

Allerta alimentare, salmone affumicato ritirato dai supermercati: rischio Listeria

Il Ministero della Salute ha pubblicato un nuovo avviso di sicurezza alimentare. Dai supermercati è stato infatti ritirato il salmone affumicato norvegese con pistacchio a marchio Deluxe, venduto da Lidl.

Il richiamo è stato disposto dallo stesso produttore per la possibile presenza di Listeria monocytogenes, batterio potenzialmente pericoloso per la nostra salute. Il provvedimento è stato disposto lo scorso 14 aprile, e i prodotti sono già stati tolti dai supermercati.

Salmone affumicato ritirato dai supermercati: il lotto oggetto del richiamo

Come visto il salmone affumicato norvegese con pistacchio a marchio Deluxe e venduto da Lidl è stato richiamato dai supermercati per rischio Listeria.

Ma ecco nel dettaglio il lotto interessato: si tratta di salmone prodotto e confezionato da Lidl Italia S.r.l. dalla ditta “Compagnai del mare S.r.l.” nel proprio stabilimento di Busto Arsizio. Il lotto è il numero LC22606501, con data di scadenza al 21 aprile 2026. Il prodotto è venduto in buste preconfezionate da 100 grammi. Se siete in possesso di questo prodotto, non consumatelo ma riportatelo dove lo avete acquistato per il rimborso.