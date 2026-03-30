L’allerta alimentare riguarda sughi pronti, ora ritirati dal commercio, dopo una serie di controlli che hanno portato le autorità sanitarie ad adottare misure precauzionali. Il provvedimento interessa diversi marchi e specifici lotti di prodotti confezionati in vasetti di vetro, per il possibile rischio legato alla presenza di corpi estranei. L’intervento mira a garantire la sicurezza dei consumatori e a prevenire eventuali rischi per la salute. Ecco tutti i dettagli e cosa sapere.

Sughi pronti in vasetti di vetro: estensione dell’allerta e motivazioni del richiamo

L’allerta alimentare relativa ai sughi pronti e ai ragù confezionati in vasetti di vetro continua ad ampliarsi, coinvolgendo un numero crescente di prodotti e marchi. Il Ministero della Salute ha infatti disposto nuovi ritiri dal commercio dopo le prime segnalazioni, motivati da un possibile rischio di natura fisica per i consumatori, legato alla potenziale presenza di frammenti estranei nei contenitori. L’intervento si inserisce in un sistema di controlli che mira a prevenire qualsiasi criticità lungo la filiera produttiva e distributiva, adottando misure tempestive anche in assenza di evidenze certe di contaminazione. L’azione segue un primo richiamo che aveva riguardato un ragù vegetale biologico riconducibile alla produzione di Cereal Terra, segnalando un’estensione progressiva delle verifiche su lotti e prodotti appartenenti a categorie simili.

Ritirati dal commercio lotti di sughi pronti in vasetti di vetro: scattano controlli su più marchi

Come riportato da Fanpage, i richiami più recenti riguardano nello specifico il Ragù di soia Bio a marchio Trevisan (lotto 040328, scadenza 4 marzo 2028, formato da 190 grammi), prodotto da Cereal Terra nello stabilimento di Ciriè, il sugo bolognese vegano con verdure a marchio Bertagni (lotto S051E, scadenza 20 agosto 2028, vasetti da 285 grammi) realizzato da Fattorie Umbre per Euro Buying & Marketing, e il sugo alla bolognese veg a marchio Arrighi (lotto S057F, scadenza 26 febbraio 2029, confezioni da 320 grammi), anch’esso prodotto da Fattorie Umbre per Pasta Berruto.

Le autorità sanitarie raccomandano di non consumare i prodotti appartenenti ai lotti segnalati e di riportarli al punto vendita per la restituzione o la sostituzione. Le aziende coinvolte hanno chiarito che si tratta di un richiamo precauzionale, evidenziando come i controlli effettuati durante la produzione — inclusi sistemi di ispezione con raggi X — non abbiano rilevato anomalie. Nonostante ciò, la scelta di procedere al ritiro riflette l’applicazione rigorosa dei protocolli di sicurezza e l’attenzione alla tutela del consumatore, elementi centrali nelle procedure di gestione del rischio alimentare e nella comunicazione tempestiva delle autorità competenti.