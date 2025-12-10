Pesto alla Genovese ritirato dal commercio: tutte le informazioni sul lotto interessato e le istruzioni per chi lo ha acquistato, secondo quanto comunicato dalla Coop.

Nelle ultime ore sono stati segnalati richiami alimentari per alcuni prodotti nei supermercati italiani a causa di possibili rischi per la sicurezza. Tra questi, spicca un marchio di Pesto alla Genovese ritirato dal commercio. Ecco qual è il lotto coinvolto e cosa devono fare i consumatori che lo hanno acquistato.

“Contaminato, non lo mangiate”: le indicazioni per i consumatori

Coop ha già sospeso la vendita del prodotto coinvolto e invita chi avesse acquistato i vasetti del lotto interessato a non consumarli. Le confezioni possono essere restituite al punto vendita per ottenere un rimborso completo. Per ulteriori chiarimenti è disponibile il numero verde gratuito 800-805580.

“Contaminato, non lo mangiate”, pesto alla genovese ritirato dal commercio: l’allarme

Come si legge sul sito ufficiale dell’azienda, i supermercati Coop hanno avviato il ritiro di un lotto di Pesto Fresco Genovese Senz’aglio a marchio Fior Fiore, a causa di una possibile contaminazione microbiologica. Il prodotto interessato è venduto in vasetti di vetro da 130 grammi, identificabili dal numero di lotto 130 8001120665195 con scadenza 24.12.2025. La misura è stata adottata a titolo cautelativo e riguarda esclusivamente il lotto segnalato.

È fondamentale seguire le indicazioni fornite per evitare rischi per la salute e controllare sempre le informazioni ufficiali diffuse dai supermercati o dal Ministero della Salute in caso di richiami alimentari.