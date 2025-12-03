Ombra inattesa sulla stagione degli acquisti natalizi. Proprio il simbolo per eccellenza delle feste italiane finisce al centro di un richiamo ufficiale che sta destando preoccupazione tra consumatori e addetti ai lavori.

Il richiamo del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di alcune confezioni di panettone DeMILAN Dubai Chocolate da 800 g, prodotto da Paolo Lazzaroni & Figli S.p.A.

nello stabilimento di Saronno (VA).

Il richiamo riguarda le confezioni con termine minimo di conservazione 30/04/2026, appartenenti ai lotti:

L2527651

L252881

Si tratta di un provvedimento preventivo ma particolarmente rilevante per chi ha già acquistato il prodotto.

Perché il panettone è stato ritirato dal supermercato?

A differenza di altri richiami legati a contaminazioni o difetti di produzione, in questo caso il panettone è stato ritirato per una mancanza di trasparenza in etichetta.

Sulle confezioni interessate non compare la lista degli ingredienti e degli allergeni in lingua italiana, un elemento essenziale per la sicurezza dei consumatori, soprattutto di quelli allergici o intolleranti.

Il prodotto contiene allergeni come:

grano

pistacchio

latte

soia

uova

e può contenere tracce di altra frutta a guscio e senape.

L’assenza dell’etichettatura obbligatoria rende impossibile per alcune categorie di consumatori valutare la sicurezza del prodotto, motivo per cui il richiamo è stato immediato.

Ritiro dagli scaffali: la risposta dei supermercati

La catena Carrefour ha provveduto a ritirare tempestivamente dai propri punti vendita tutti i panettoni dei lotti coinvolti. Tuttavia, restano i dubbi e le preoccupazioni di chi ha già acquistato il prodotto e lo ha portato a casa.

Il Ministero invita i consumatori allergici o intolleranti a non consumare il panettone ritirato e a restituire la confezione al punto vendita per ottenere un rimborso o la sostituzione.

Per ulteriori informazioni o per consultare la lista completa degli ingredienti in italiano, l’azienda mette a disposizione l’indirizzo email: quality@lazzaroni.it.

Un caso che si inserisce in una serie di recenti richiami alimentari

Il panettone ritirato dal supermercato non è purtroppo un episodio isolato. Negli ultimi giorni, infatti:

alcuni tè dimagranti dei marchi Meridetox Tea Premium e Ozlex Tea sono stati richiamati per la presenza della sostanza farmacologica sibutramina ;

un lotto di salame della Società Agricola Ortenzi Carlo è stato ritirato per rischio microbiologico ;

diverse pizze e focacce Vera Pizza Napoli sono finite sotto richiamo per sospetti legati alla contaminazione da botulino.

Una sequenza di avvisi che sottolinea la crescente attenzione verso la sicurezza alimentare, ma che apre anche un interrogativo essenziale: quanto possiamo davvero fidarci di ciò che acquistiamo ogni giorno?