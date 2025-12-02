Il Natale 2025 mette in luce panettoni, più costosi e raffinati, che uniscono tradizione e creatività. Dalle ricette classiche a quelle gourmet firmate da grandi chef, ogni dolce celebra ingredienti selezionati, lavorazioni artigianali e presentazioni eleganti, trasformando il panettone in un vero simbolo delle festività natalizie.

Panettone Maximo 2025: i migliori panettoni e la solidarietà

Il panorama del panettone italiano ha trovato il suo momento clou con la VII edizione di Panettone Maximo, svoltasi il 30 novembre al Salone delle Fontane dell’Eur a Roma. L’evento ha celebrato i migliori lievitati del Paese, premiando Pasticceria Macrì di Roma per il miglior panettone tradizionale, Dolce Tuscia di Capranica (VT) per il miglior panettone al cioccolato e Francesco Apreda come miglior panettone gourmet. Altri riconoscimenti hanno premiato packaging, comunicazione digitale e preferenze del pubblico, con un’ampia giuria composta da grandi nomi della pasticceria, cioccolatieri e critici enogastronomici.

Tra le novità di quest’anno, l’area “Olea Dulcis” ha valorizzato i lievitati realizzati con olio extravergine d’oliva, assegnando premi a eccellenze legate al territorio e alla creatività. L’evento ha accolto circa 5.000 visitatori, con show cooking di chef stellati, degustazioni e attività dedicate ai più piccoli. Anche la solidarietà ha avuto un ruolo centrale: i panettoni donati sono stati destinati al Ciofs FP Lazio ETS e all’Associazione Davide Ciavattini O.N.L.U.S., sostenendo l’inserimento lavorativo di giovani e l’assistenza psico-educativa dei bambini in cura presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Panettoni più costosi, la classifica di Natale 2025

Per il Natale 2025, i maestri pasticceri italiani hanno dato vita a creazioni uniche, tra impasti a lievitazione naturale e ingredienti ricercati. Tra le proposte più originali spicca il Chantilly Partenopea di Fabio Tuccillo, un panettone con crema chantilly, fragoline e glassa rosa decorata con petali di rosa cristallizzati, arricchito da un tocco di prosecco rosé e con un impasto lievitato per 72 ore. Accanto alla versione alle fragoline si segnalano varianti con pistacchio, ricotta e pere, frutti di bosco e il celebre Scugnizzo Napoletano, con albicocca Pellecchiella e pasta di mandorla siciliana, al prezzo di 35 euro.

Non mancano le interpretazioni di grandi chef e pasticceri famosi: Ernst Knam propone il panettone tradizionale a 40 euro, con edizioni limitate già sold out; Antonino Cannavacciuolo sorprende con Vesuvio e l’edizione speciale alla Melannurca Campana IGP, rispettivamente a 51 e 58 euro; Iginio Massari presenta il Panettone al Cioccolato e Lampone, da 1 kg a 60 euro, fino a 3 kg a 120 euro. Marchesi continua a stupire con panettoni classici e decorati a mano che possono arrivare fino a 600 euro, mentre le confezioni più raffinate in velluto raggiungono i 875 euro. Tra le proposte gourmet, Carlo Cracco crea la Delizia al Pistacchio a 65 euro, Massimo Bottura offre tre varianti fino a 85 euro, e le collaborazioni tra brand e chef stellati, come Etro con Il Luogo Aimo e Nadia (63 e 60 euro) o Dolce&Gabbana con Fiasconaro (95 euro), aggiungono eleganza e originalità grazie a packaging preziosi e vini in abbinamento. Tra i panettoni più pregiati disponibili sul mercato spicca Oro Puro di Sal De Riso. Decorato con foglia d’oro e farcito con cioccolato fondente, il dolce si presenta in diverse varianti, dal gusto classico alla zuppa inglese fino al cioccolato di Dubai, con un prezzo di 175 euro.