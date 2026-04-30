Inflazione ed energia: la scelta difficile della Banca centrale europea

La guerra in Iran ha riacceso i prezzi dell'energia e creato una crisi del carburante aereo, mettendo la Banca centrale europea davanti a un dilemma tra lotta all'inflazione e rischio di frenare la crescita

La riunione odierna della Banca centrale europea arriva in un contesto internazionale segnato da forti turbolenze nei mercati dell’energia. Il conflitto in Iran ha riacceso i prezzi del petrolio e creato pressioni inflazionistiche che complicano le scelte dei governatori, guidati da Christine Lagarde. Per i decisori monetari il problema non è solo tecnico: si tratta di bilanciare la necessità di contrastare la inflazione con il rischio di soffocare una crescita già indebolita, in un quadro che alcuni osservatori descrivono come possibile stagflazione.

Accanto allo choc sui prezzi esiste una crisi logistica: la scarsità di jet fuel ha spinto le compagnie aeree a segnalare possibili cancellazioni e alcuni governi a raccomandare di ridurre i viaggi. Oltre alla carenza fisica di rifornimenti, gli operatori lamentano una mancanza di informazioni tempestive su disponibilità e rotte alternative, elemento che amplifica l’incertezza e rende più difficile pianificare interventi sia per il privato sia per le autorità pubbliche.

L’impatto sul mercato dell’energia e le cifre chiave

Il rapporto della World Bank indica uno shock senza precedenti: una previsione di aumento dei prezzi dell’energia del 24% per il 2026, il più ampio incremento dai tempi dell’invasione russa dell’Ucraina nel 2026. Parallelamente, l’outlook segnala un rialzo del 16% per l’insieme delle commodities.

Lo stallo nello Stretto di Hormuz ha causato la caduta della produzione globale di petrolio di oltre 10 milioni di barili al giorno, con conseguenze che si propagano alle quotazioni del Brent e del WTI e alimentano pressioni sui listini energetici internazionali.

Previsioni e mosse dei produttori

La World Bank stima che il prezzo medio del Brent nel 2026 possa attestarsi intorno a 86 dollari al barile rispetto ai 69 dollari medi del 2026, mentre i mercati spot mostrano quotazioni più elevate (WTI sopra 102 dollari e Brent oltre 110 dollari in certi momenti). In questo scenario anche le decisioni dei paesi produttori contano: l’annuncio che gli Emirati Arabi Uniti lasceranno l’OPEC e OPEC+ a partire dal 1 May rappresenta una variabile importante, perché una maggiore produzione nazionale non è automaticamente sinonimo di prezzi più bassi se la coordinazione tra fornitori diminuisce.

Effetti a catena: gas, fertilizzanti e costi per l’Europa

Le perturbazioni nel mercato petrolifero si trasmettono rapidamente ad altri segmenti energetici: le oscillazioni dei prezzi del petrolio influiscono sul gas naturale, sul LNG e sui fertilizzanti. Il rapporto osserva che uno shock geopolitico che riduce l’offerta globale tende a moltiplicare la volatilità: una caduta dell’1% della produzione può spingere i prezzi fino all’11,5% in più, con effetti a catena che aumentano i prezzi del gas e dei fertilizzanti nei mesi successivi.

Impatto macroeconomico e consigli di policy

Le ricadute macroeconomiche sono già visibili: l’Unione europea ha sostenuto oltre 27 miliardi di euro di costi supplementari per le importazioni di combustibili dall’inizio della crisi. Il Fondo Monetario Internazionale ha ridotto le prospettive di crescita globale per il 2026 a 3,1% e abbassato la previsione per la zona euro a 1,1%, segnalando inoltre un aumento delle previsioni di inflazione globale al 4,4%. Di fronte a ciò, la World Bank e i suoi economisti, incluso Ayhan Kose, invitano i governi a privilegiare misure temporanee e mirate per le famiglie più vulnerabili piuttosto che interventi fiscali ampi che rischiano di distorcere i mercati.

Il dilemma della politica monetaria e possibili scenari

Per la Banca centrale europea la scelta non è binaria: aumentare i tassi può essere necessario per contenere le aspettative di inflazione, ma farlo in un quadro di prezzi energetici elevati e crescita rallentata rischia di alimentare disoccupazione e frenare investimenti. Gli scenari possibili dipendono dalla durata del conflitto e dall’efficacia delle misure di diversificazione delle forniture; se le interruzioni dovessero attenuarsi entro i mesi successivi, i mercati potrebbero gradualmente stabilizzarsi, altrimenti la pressione sui prezzi rimarrà alta e complicherà le decisioni della banca centrale.

In sintesi, il problema è multilivello: si intrecciano variabili geopolitiche, costi reali per imprese e famiglie e rischi di politica economica. La sfida per la Bce è gestire questo mosaico di pressioni con strumenti che siano al tempo stesso credibili per l’obiettivo anti-inflazionistico e flessibili per sostenere la crescita dove serve, magari coordinandosi con interventi pubblici mirati per mitigare gli impatti sociali più rilevanti.