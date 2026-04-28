Berlusconi costruisce un broadcaster europeo con la strategia di MFE

Nel giorno del suo compleanno Pier Silvio Berlusconi è stato al centro di un lungo profilo pubblicato dalla Börsen-Zeitung, che mette in luce la sua visione industriale per il mondo audiovisivo. Il ritratto sottolinea come la convinzione principale del manager sia la permanenza di un ruolo centrale per la televisione, anche di fronte alla crescente diffusione delle piattaforme globali di streaming.

L’articolo evidenzia inoltre che questa prospettiva guida le scelte operative del gruppo MFE-MediaForEurope e orienta un piano di consolidamento su scala continentale.

Secondo il profilo tedesco, la strategia adottata non è fatta di proclami ma di progressi misurati: acquisizioni mirate, integrazione di asset e ottimizzazione delle attività commerciali. Il quadro che emerge è quello di un dirigente definito come paziente e determinato, capace di attuare un progetto industriale nel tempo mantenendo coerenza strategica.

Questo approccio trova riscontro nelle mosse concrete del gruppo e nella sua presenza ormai diffusa in più mercati europei.

La strategia di MFE

La bussola strategica di MFE-MediaForEurope punta a creare un «polo» televisivo europeo in grado di competere con i grandi player digitali. Al centro del modello ci sono sinergie operative, come acquisti centralizzati e integrazione tecnologica tra piattaforme, oltre a una gestione comune della raccolta pubblicitaria.

L’obiettivo è valorizzare contenuti e audience nazionali dentro una struttura comune che sfrutti economie di scala senza cancellare le identità locali.

L’acquisizione di ProSiebenSat.1

Un passaggio chiave del piano è stato l’ingresso deciso in Germania con l’acquisizione del 75,6% di ProSiebenSat.1, operazione che la Börsen-Zeitung indica come svolta strategica. Questo investimento avvicina MFE all’obiettivo di costruire un grande gruppo europeo della TV e dello streaming, permettendo di consolidare offerta commerciale e capacità produttiva in un mercato centrale per l’audiovisivo. L’acquisizione è stata presentata come un tassello che rafforza la visione paneuropea del gruppo.

Espansione e risultati economici

L’espansione internazionale è un elemento pratico della strategia: oltre all’Italia e alla Spagna, oggi MFE è presente in Germania, Portogallo, Svizzera e Austria. Questa presenza diffusa supporta un modello che combina scala e adattamento locale. Sul piano economico il gruppo ha dimostrato risultati concreti: nel 2026 ha più che raddoppiato l’utile e portato i ricavi a circa 4 miliardi di euro, segnando un miglioramento che la direzione attribuisce proprio alle sinergie e all’integrazione tra mercati.

I mercati e le sinergie

La strategia di crescita contempla ulteriori tappe in Paesi come Paesi Bassi, Polonia e Francia, individuati come mercati potenzialmente strategici. L’attenzione è posta su tre leve principali: acquisti centralizzati per ridurre i costi, integrazione delle tecnologie per una migliore fruizione cross-border e una gestione unificata della raccolta pubblicitaria per massimizzare il valore commerciale. In sostanza, il piano mira a creare un’infrastruttura che metta in rete risorse e competenze senza annullare le specificità locali.

Lo stile manageriale e le prospettive future

Il ritratto ribadisce anche lo stile di leadership adottato: Pier Silvio Berlusconi è descritto come un amministratore concentrato sull’assetto industriale del gruppo, che evita interventi diretti sui contenuti editoriali e ha inserito nel perimetro professionisti provenienti da aree diverse, inclusi giornalisti di orientamento progressista. Pur mantenendo relazioni nel mondo politico, il manager esclude un impegno politico diretto, preferendo dedicarsi alla crescita aziendale.

Nel complesso, la narrazione che emerge è quella di un progetto a lungo termine: passo dopo passo, attraverso acquisizioni mirate, integrazione operativa e attenzione ai risultati economici, MFE-MediaForEurope cerca di impiantare le basi per diventare uno dei principali broadcaster europei. La scelta delle mosse future e la capacità di bilanciare scala e localismo determineranno se la visione di un grande gruppo televisivo paneuropeo si trasformerà in realtà consolidata.