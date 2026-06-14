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Mondiali 2026, Haiti-Scozia 0-1: gol di McGinn

Mondiali 2026, Haiti-Scozia 0-1: gol di McGinn

(Adnkronos) - La Scozia batte 1-0 Haiti a Boston oggi 14 giugno nel match valido per la prima giornata del Gruppo C dei Mondiali 2026. La vittoria è firmata dal gol realizzato da McGinn al 28', a segno dal cuore dell'area di rigore: conclusione di sinistro, almeno una deviazione beffa Placide e va...

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(Adnkronos) – La Scozia batte 1-0 Haiti a Boston oggi 14 giugno nel match valido per la prima giornata del Gruppo C dei Mondiali 2026. La vittoria è firmata dal gol realizzato da McGinn al 28′, a segno dal cuore dell’area di rigore: conclusione di sinistro, almeno una deviazione beffa Placide e vale l’1-0. Il vantaggio concretizza la superiorità scozzese nella prima frazione, caratterizzata anche dal palo clamoroso colpito da McTominay al 14′.

Haiti rimane in partita, si fa viva al 34′ con la doppia occasione: Providence e poi Pierrot non sfondano. La selezione caraibica non riesce ad accelerare nella ripresa: possesso palla ma poche occasioni. La Scozia avrebbe la chance per raddoppiare ancora con McGinn, che da ottima posizione non trova la porta.

Haiti spinge ma non arriva dalle parti della porta scozzese, l’unico vero tentativo firmato da Pierrot è impreciso: 1-0, Scozia a 3 punti. 

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