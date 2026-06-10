Rientro dei ricercatori: chiarimenti dell’Agenzia sulle condizioni di residenza

L’Amministrazione finanziaria ha fornito nuovi chiarimenti sull’applicazione dell’incentivo per il rientro dei ricercatori disciplinato dall’articolo 44 del decreto legge n. 78/2010, concentrandosi in particolare sul requisito della stabile residenza all’estero. Il tema è cruciale per chi intende beneficiare dell’esclusione del 90% degli emolumenti dalla formazione del reddito di lavoro per i periodi d’imposta previsti dalla norma.

Il chiarimento nasce da un interpello che ha portato l’Amministrazione a richiamare la normativa, la prassi e i criteri interpretativi consolidati, ricordando che la verifica della residenza fiscale è una valutazione di fatto e non rientra nelle questioni decisorie tipiche dell’istanza di interpello. Tuttavia, sono state comunque offerte indicazioni interpretative utili per comprendere come si identifica la non occasionalità della residenza all’estero.

Requisiti dell’articolo 44 e limiti dell’agevolazione

L’articolo 44 del dl n. 78/2010, nella versione convertita e successivamente modificata, prevede che docenti e ricercatori in possesso di titolo universitario possano beneficiare dell’esclusione del 90% degli emolumenti dal reddito, a condizione che rispondano a una serie di requisiti. Tra questi figurano: la residenza stabile all’estero lo svolgimento di attività documentata di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi presso enti esteri e il trasferimento della residenza fiscale in Italia per svolgere attività in territorio nazionale.

L’agevolazione opera nel periodo d’imposta del trasferimento e nei cinque successivi, salvo estensioni previste per determinate fattispecie introdotte dal d.l. n. 34/2019.

La circolare interpretativa pubblicata in anni precedenti aveva già precisato che la norma richiede una permanenza all’estero stabile e non occasionale ma non definisce un arco temporale minimo diverso da quello richiesto per l’attività di ricerca, ossia 24 mesi ininterrotti. Tale periodo è considerato il limite minimo per attestare la non occasionalità della residenza fuori dall’Italia.

Casi particolari: esenzioni salariali e status di organismi internazionali

Nel rispondere all’interpello, l’Amministrazione ha distinto tra ipotesi di esenzione fiscale degli stipendi e il concetto di residenza fiscale. Il semplice fatto che un reddito sia esente da imposizione in base a accordi o a speciali regimi applicati da enti esteri o organizzazioni internazionali non implica automaticamente il mantenimento della residenza fiscale all’estero. Per essere riconosciuto il requisito della residenza stabile, occorre valutare elementi concreti come la dimora abituale, la presenza della famiglia e il centro degli interessi vitali.

Il caso concreto e le conseguenze pratiche

Nel caso esaminato, il professionista aveva svolto attività in Italia per anni beneficiando di un regime di esenzione sugli emolumenti applicato da un ente di ricerca estero. Nonostante la percezione di redditi non assoggettati al fisco italiano, il permanere della dimora abituale e dei legami familiari in Italia per un lungo periodo ha portato l’Amministrazione a ritenere che il requisito della residenza stabile all’estero non fosse soddisfatto.

Questo orientamento sottolinea come la valutazione sia sostanziale: non basta una clausola di esenzione sugli stipendi per configurare la residenza fiscale oltreconfine. È necessario dimostrare che, prima del rientro, il contribuente avesse effettivamente il proprio centro degli interessi vitale fuori dall’Italia, con elementi probatori coerenti e documentati.

Prassi e documentazione utile

La prassi amministrativa richiamata include circolari e risoluzioni che illustrano i documenti e le circostanze rilevanti per attestare la residenza all’estero contratti di locazione o proprietà, iscrizioni anagrafiche all’estero, documentazione scolastica dei figli, legami economici e sociali, e periodi effettivi di permanenza. La prova della continuità dell’attività di ricerca estera per almeno ventiquattro mesi rimane un elemento chiave per il riconoscimento del regime agevolato.

Per gli enti e i ricercatori interessati, il messaggio pratico è chiaro: quando si programma un rientro in Italia con l’intento di usufruire dell’agevolazione, occorre valutare e documentare con cura la reale condizione di residenza all’estero nei periodi precedenti, non limitandosi a riferimenti contrattuali o a regimi di esenzione dei redditi.