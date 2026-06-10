Il costo del carburante è uno dei maggiori problemi del popolo italiano dalla fine del mese di marzo quando è scoppiata la guerra tra USA ed Iran ed è stato chiuso lo Stretto di Hormuz che consentiva il transito di merci globali tra cui il petrolio che poi sarebbe arrivato in Europa. Scopriamo quindi quali sono i prezzi per chi fa benzina o diesel nel nostro paese.

Una discesa lentissima, allarme risalita del prezzo

Il costo dei carburanti da tempo ormai è salito veritiginosamente, sono lontani i tempi con cui con una spesa di 1,80 euro al litro si faceva il pieno di gasolio. Ora senza il taglio delle accise, rimasto a 5 centesimi/litro per chi ha il diesel si scollinerebbero quotidianamente i 2 euro.

Anche per chi va a benzina la situazione non migliore difatti questa si sta avvicinando concretamente alla soglia dei due euro alle pompe cittadine, valore già abbondantemente superato in autostrada.

Il problema quindi resta importante, con l’estate alle porte e le vacanze che si avvicinano, per gli italiani uno dei problemi maggiori sarà il costo del carburante, dato che non è previsto un ennesimo sconto alle accise per il periodo di agosto.

I prezzi di diesel e benzina nelle regioni: Bolzano la più cara

Di seguito riepiloghiamo il costo di Benzina e Diesel in modalità Self nelle varie regioni italiane, come riportato da QuiFinanza.it :