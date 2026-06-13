Guerra e rincari delle vacanze: domanda in crescita e disponibilità ridotta nelle località di mare italiane durante l’estate.

Le vacanze estive 2026 mostrano un mercato turistico sempre più sotto pressione, soprattutto per chi punta alle località di mare. La crescente preferenza per le destinazioni nazionali, insieme alle guerre e alle variazioni dei costi di trasporto, sta incidendo in modo diretto sui rincari.

Guerra, vacanze e viaggi: batosta rincari, quanto si spenderà in più

Chi, già a giugno, cerca di prenotare una settimana di vacanza al mare in Italia per il periodo centrale di agosto (dal 9 al 16) si trova davanti a una disponibilità sempre più limitata di strutture ricettive. Secondo Assoutenti, come riportato dall’Ansa, questo fenomeno è legato soprattutto al contesto di instabilità internazionale, che ha spinto molti viaggiatori a scegliere destinazioni nazionali per l’estate.

La conseguenza diretta è una pressione crescente sul comparto alberghiero e un incremento dei prezzi: una famiglia con due bambini che oggi prenota un soggiorno di 7 notti in hotel 3 stelle o simili spende in media circa 2.025 euro, con un aumento del 12,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Le differenze tra le località restano marcate.

Restano sotto i 1.400 euro a settimana destinazioni come Rimini e Milano Marittima, mentre in Veneto (tra Caorle, Bibione e Jesolo) la spesa supera mediamente i 1.700 euro. In Sicilia, nelle aree di Cefalù e San Vito lo Capo, si oltrepassano i 2.000 euro, fino a toccare picchi di circa 4.800 euro a Baja Sardinia, in Sardegna. La meta più conveniente si conferma Vieste, in Puglia, dove la stessa settimana costa circa 1.255 euro, in lieve crescita rispetto ai 1.200 euro registrati nell’agosto 2025.

Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, evidenzia come la situazione geopolitica abbia modificato le scelte dei cittadini, favorendo il turismo interno e riducendo la disponibilità di alloggi, con effetti diretti sui prezzi.

Trasporti, carburanti e dinamiche dei prezzi tra mare e voli a causa della guerra

Un impatto rilevante arriva anche dal settore dei trasporti. Il caro carburante, collegato alle tensioni legate al conflitto in Iran, ha provocato un incremento generalizzato delle tariffe dei traghetti. Per una famiglia con due figli e auto al seguito, i prezzi risultano mediamente più alti del 10,9% rispetto al 2025. Per la settimana di Ferragosto (partenza l’8 agosto e ritorno il 16), le tratte registrano costi significativi: 1.665 euro da Civitavecchia a Olbia, 1.412 euro da Genova a Porto Torres, 1.214 euro da Livorno a Olbia e 807 euro da Napoli a Palermo.

Parallelamente, la riduzione della domanda di viaggi verso l’estero ha prodotto un effetto opposto sul trasporto aereo, con una diminuzione media dei prezzi dei biglietti del 23% su molte rotte estive. Melluso sottolinea che il cambiamento delle abitudini di viaggio ha generato uno “tsunami” sul turismo, spostando flussi verso l’Italia e alterando l’equilibrio tra domanda e offerta.

Al tempo stesso, avverte che esiste il rischio che le tensioni internazionali vengano utilizzate come giustificazione per aumenti tariffari anche non direttamente collegati alla situazione geopolitica, con possibili fenomeni speculativi a danno dei consumatori.