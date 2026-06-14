Knicks campioni NBA: la storica vittoria contro gli Spurs

Dopo una rimonta epica, i New York Knicks hanno battuto i San Antonio Spurs e vinto le Finals NBA per la prima volta dal 1973. Ecco come è andata.

I New York Knicks hanno scritto una pagina di storia, conquistando il titolo NBA per la prima volta dal 1973. La vittoria è arrivata in trasferta contro i San Antonio Spurscon un risultato di 94-90 in gara 5, che ha chiuso la serie sul 4-1.

La partita, giocata al Frost Bank Centerha visto i Knicks recuperare in volata, dimostrando ancora una volta la loro resilienza.

La vittoria è stata celebrata anche dai tifosi newyorkesi, che hanno riempito gli spalti del Madison Square Garden per festeggiare il ritorno al successo.

La rimonta dei Knicks e il fattore campo

Dopo la clamorosa rimonta da -29 in gara 4, i Knicks hanno dimostrato di essere una squadra difficile da battere. La vittoria in gara 5 ha consolidato la loro reputazione di Closeout Knickscon uno scarto complessivo di +118 in tre partite decisive.

I Knicks hanno affrontato tre partite per chiudere le serie precedenti e le hanno tutte vinte, accumulando un record impressionante.

Gli Spurs, nonostante la giovane età e il talento, hanno faticato a gestire la pressione delle partite decisive. La stanchezza accumulata nelle serie precedenti contro Oklahoma City e Minnesota ha giocato un ruolo cruciale. I Knicks, invece, hanno dimostrato una solidità e una determinazione che hanno fatto la differenza.

Le prestazioni chiave

Tra i giocatori più determinanti per i Knicks ci sono stati Jalen Brunson e OG Anunoby. Anunoby, in particolare, ha avuto una partita straordinaria, segnando 33 punti con 7 su 9 da tre. Il suo tap-in vincente in gara 4 è diventato un simbolo della rimonta dei Knicks.

Per gli Spurs, Victor Wembanyama ha avuto un impatto significativo, ma ha commesso errori cruciali, come il fallo flagrant su Karl-Anthony Towns. Questo episodio ha segnato un punto di svolta nella partita, permettendo ai Knicks di prendere il controllo del gioco. Wembanyama ha anche rischiato una sospensione per la prossima partita, avendo accumulato tre punti flagrant nei playoff.

Le sfide future e le prospettive

La vittoria dei Knicks è stata celebrata in tutto il mondo, ma la squadra deve ora guardare al futuro. La giovane età di molti giocatori degli Spurs lascia presagire che potrebbero essere una minaccia anche nei prossimi anni. I Knicks, d’altra parte, hanno dimostrato di essere una squadra solida e determinata, pronta a competere ai massimi livelli.

La partita è stata trasmessa in diretta su Sky Sport BasketSky Sport Uno e in streaming su NOWcon il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Gli appassionati di basket hanno potuto seguire ogni momento della partita, godendo di un’analisi dettagliata e commenti esperti.

La vittoria dei Knicks è un momento storico per la città di New York e per tutti i tifosi della squadra. Dopo 53 anni di attesa, il titolo NBA è finalmente tornato al Madison Square Garden, segnando l’inizio di una nuova era per i Knicks.