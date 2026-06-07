The 50 su Prime Video: le confessioni di Nicole Pallado e Gianmarco Zagato

Nicole Pallado e Gianmarco Zagato svelano i dettagli inediti del reality The 50, tra scene tagliate e strategie non mostrate

Il reality show The 50disponibile su Prime Videoha catalizzato l’attenzione del pubblico con le sue dinamiche intense e i personaggi controversi. Tra i protagonisti, Nicole Pallado e Gianmarco Zagato hanno deciso di svelare alcuni retroscena inaspettati durante il podcast Tavolo Parcheggio.

Le critiche al montaggio e le scene tagliate

Nicole Pallado ha espresso il suo disappunto riguardo al montaggio del programma, affermando che lei e Gianmarco sono stati poco considerati.

“Io e Gianmarco siamo rimasti fino alle tre di notte a vedere The 50 e siamo neri, non ci hanno mai ripreso. Ma siamo stati ripresi? Perché era: The 50, unico partecipante Francesco Chiofalo… e Paola Caruso”ha dichiarato.

Nicole ha poi aggiunto che il montaggio ha distorto alcune sue dichiarazioni, in particolare riguardo a Paola Caruso e Giancarlo Danto.

“Lei è una strega! Una strega bubbonica, una deficiente. Lui un po’ ci aveva creduto in questa cosa”ha affermato, sottolineando come il montaggio abbia alterato il senso delle sue parole.

Le strategie non mostrate e i giochi improvvisati

Nicole Pallado ha rivelato che lei e Gianmarco hanno creato numerosi momenti divertenti e strategie che non sono mai stati mostrati nel programma.

Tra questi, La Giss In Loveun format improvvisato in cui i due cercavano di rendere La Giss meno volgare e di trovarle un fidanzato. Inoltre, hanno ideato Extreme MakeOverun gioco in cui trasformavano alcuni concorrenti con trucchi e parrucche, come nel caso di Francesco Chiofalotrasformato in una versione improbabile di Ariel de La Sirenetta.

Gianmarco Zagato ha condiviso la stessa delusione riguardo al montaggio, affermando di essere stato tagliato molto dal reality. “Ci sono rimasto male perché mi hanno tagliato tantissimo dal reality e il mio percepito è che non ci siamo, nonostante tante persone mi hanno scritto che in realtà mi hanno visto in tante scene”ha dichiarato.

La vittoria di Matteo Diamante e il futuro del programma

La prima stagione di The 50 si è conclusa con la vittoria di Matteo Diamanteche ha portato un montepremi di 42.100 euro a un suo follower. Il programma, che ha visto la partecipazione di 50 concorrenti provenienti da tre mondi diversi – vecchie glorie della tv trash, influencer e content creator del web – ha ottenuto un grande successo, posizionandosi al quinto posto tra le 10 serie non in lingua inglese più viste nel mondo su Prime Video.

Nicole Pallado e Gianmarco Zagato hanno rivelato di essersi proposti come commentatori per la seconda stagione di The 50nonostante la percezione di non essere stati particolarmente apprezzati dalla produzione. Inoltre, hanno dichiarato di essere stati contattati da altre case di produzione per nuovi reality show, ma hanno deciso di non partecipare.

La scuola della tv è diversa da quella del web, e Nicole Pallado preferisce essere stata marginale nella serie ma aver dimostrato la sua autenticità, come a Tavolo Parcheggio.