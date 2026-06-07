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Formula 1, ordine d'arrivo Gp Montecarlo e classifica Mondiale

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(Adnkronos) - Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Montecarlo e allunga in testa al Mondiale di Formula 1. Oggi, domenica 7 giugno, il pilota della Mercedes ha chiuso al primo posto precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton e alla Red Bull di Isack Hadjar. Costretti al ritiro Charles Lecler...

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Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Montecarlo e allunga in testa al Mondiale di Formula 1. Oggi, domenica 7 giugno, il pilota della Mercedes ha chiuso al primo posto precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton e alla Red Bull di Isack Hadjar. Costretti al ritiro Charles Leclerc e Max Verstappen. Ecco l’ordine d’arrivo del Gp di Montecarlo e la nuova classifica del Mondiale piloti aggiornata. 

 

1 Kimi Antonelli (Mercedes) 

2 Lewis Hamilton +6.271 (Ferrari) 

3 Isack Hadjar +23.394 (Red Bull) 

4 Oscar Piastri +24.261 (McLaren) 

5 Liam Lawson +26.553 (Racing Bulls) 

6 Arvid Lindblad +29.010 (Racing Bulls) 

7 Pierre Gasly +30.369 (Alpine) 

8 Alexander Albon +33.413 (Williams) 

9 Esteban Ocon +37.140 (Haas) 

10 Sergio Perez +39.153 (Cadillac) 

11 Fernando Alonso +41.899 (Aston Martin) 

12 Gabriel Bortoleto +42.748 (Audi) 

13 George Russell +43.353 (Mercedes) 

14 Nico Hulkenberg +44.102 (Audi) 

15 Franco Colapinto +48.964 (Alpine) 

 

Kimi Antonelli (Mercedes) 156 punti 

Lewis Hamilton (Ferrari) 90 punti 

George Russell (Mercedes) 88 punti 

Charles Leclerc (Ferrari) 75 punti 

Oscar Piastri (McLaren) 60 punti 

Lando Norris (McLaren) 58 punti 

Max Verstappen (Red Bull) 43 punti 

Isack Hadjar (Red Bull) 29 punti 

Liam Lawson (Racing Bulls) 26 punti 

Pierre Gasly (Alpine) 26 punti 

Oliver Bearman (Haas) 18 punti 

Franco Colapinto (Alpine) 15 punti 

Arvid Lindblad (Racing Bulls) 13 punti 

Carlos Sainz (Williams) 6 punti 

Alexander Albon (Williams) 5 punti 

Esteban Ocon (Haas) 3 punti 

Gabriel Bortoleto (Audi) 2 punti 

Sergio Perez ( Cadillac) 1 punti 

 

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