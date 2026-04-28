Benzina, il costo del carburante in USA è oltre i 4 dollari al gallone, ai massimi dal 2022 ed è tutta colpa della guerra in Iran. Ma Trump tranquillizza tutti.

Il tema della benzina in aumento a causa del conflitto in Iran non è un affare solamente europeo ma riguarda anche il resto del mondo in particolare gli USA nazione che ha fatto iniziare il conflitto grazie alle manovre di Trump, scopriamo qual’è la situazione attuale ed il possibile scenario futuro.

Benzina, problema globale non solo europeo

Il costo della benzina in aumento è un problema non solo dell’Europa ma anche del resto del mondo, sono famosi i video di stazioni di servizio stracolme di vetture in coda per rifornirsi prima che il costo salga troppo.

Queste scene infatti sono frequenti nel resto del mondo sia per l’aumento dei prezzi ma anche per la scarsa quantità di carburante disponibile, sia benzina che diesel.

La situazione è destinata a peggiorare nei prossimi mesi, qualora il conflitto dovesse continuare perché le scorte non basterebbero ed il valore del greggio al Brent è altalenante.

In USA ha superato i 4 dollari al gallone

Interessandosi dell’America il quadro è molto preoccupante dato che contrariamente a quanto dichiarato da Donald Trump il costo per i cittadini americani è diventato davvero insostenibile rispetto al recente passato.

Confrontando i prezzi rispetto al 28 febbraio, prima che il conflitto iniziasse, il costo era di 2,98 dollari al gallone e ora è di 4,18 dollari, ai massimi dal 2022, con un aumento di 1 dollaro e 20 in soli due mesi.

Trump ha tenuto a rassicurare i cittadini statunitensi, come riportato da Ansa.it spiegando che si tratta di un aumento momentaneo e che i prezzi rientreranno nel breve periodo.

Una frase di circostanza perché lo scenario, considerati anche i negoziati poco produttivi, è tutt’altro che positivo per gli abitanti della nazione americana.