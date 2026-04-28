Cole Tomas Allen, l’attentatore della cena di gala dei corrispondenti della Casa Bianca, dove era presente anche Donald Trump, rischia l’ergastolo.

Attentato a Trump: il piano shock dell’uomo armato

Cole Tomas Allen, 31 anni, è l’attentatore della cena di gala dei corrispondenti della Casa Bianca, che si è svolta sabato scorso e alla quale era presente anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Allen è un insegnante e, sul suo profili di Linkedin si definisce anche “ingegnere meccanico e informatico per titoli di studio e sviluppatore di videogiochi indipendente per esperienza.” Secondo Cbs, Allen avrebbe affermato che puntava a colpire “funzionari del governo”. Dieci minuti prima dell’attentato avrebbe anche inviato ai suoi familiari una sorta di “manifesto.” Ora l’uomo rischia l’ergastolo.

Attentato a Trump: Cole Tomas Allen rischia l’ergastolo

Cole Tomas Allen rischia l’ergastolo. Il 31enne insegnante è stato infatti formalmente accusato di aver tentato di uccidere il presidente degli Stati Uniti. A riferirlo la Cnn. Per l’esattezza in Tribunale, come riporta Il Fatto Quotidiano, sono stati contestati anche altri due reati: “il trasporto di arma e munizioni con l’intento di commettere un reato grave e l’aver sparato nel corso di un crimine violento.” Il prossimo 11 maggio è in programma l’udienza preliminare.