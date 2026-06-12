Tel Aviv Pride 2026: la marcia dell'uguaglianza torna dopo due anni

Il Tel Aviv Pride 2026 ha visto la partecipazione di oltre 100.000 persone, tornando dopo una pausa di due anni. Un evento di resistenza e celebrazione dell'uguaglianza.

Il Tel Aviv Pride è tornato a illuminare le strade della città costiera israeliana dopo una pausa di due anni, con oltre 100.000 persone che hanno partecipato alla 28ª edizione della parata. L’evento, che ha avuto luogo il 12 giugno 2026ha visto sfilare partecipanti da tutto il mondo lungo il lungomare di Tel Aviv, sotto lo slogan ‘Vota con i tuoi piedi’.

La marcia, organizzata dal Comune di Tel Avivha ripreso il suo percorso originale da Gordon Beach fino al Parco Charles Cloretrasformandosi in un potente messaggio di uguaglianza, unità e democrazia. Questo anno, il Pride ha assunto una connotazione più politicariflettendo le tensioni e le sfide attuali della società israeliana.

Un messaggio di resistenza e inclusione

Il sindaco di Tel Aviv, Ron Huldaiha aperto la parata con un discorso potente, affermando che il Pride rappresenta esattamente come tutta Israele dovrebbe essere: uguale, inclusiva e amorevole. Huldai ha sottolineato l’importanza di Tel Aviv come casa calda per tutte le comunità e un modello globale di inclusione per la comunità LGBTQ+.

Anche l’opposizione leader Yair Lapid ha espresso il suo sostegno alla comunità LGBTQ+, scrivendo su X/Twitter‘LGBT – siate orgogliosi. Avete ragione di esserlo. Sono con voi’. La sua dichiarazione è arrivata in un momento in cui la comunità continua a lottare per i propri diritti fondamentali.

La sicurezza e le misure di prevenzione

La polizia ha implementato misure di sicurezza estese per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. Oltre 1.000 agentitra cui unità in borghese e della Guardia di Frontierasono stati schierati lungo il percorso. Le autorità hanno anche impedito l’accesso a una donna che portava uno slogan di protesta contro il ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gviraffermando che si trattava di un episodio isolato.

Le strade di Tel Aviv sono state adornate con circa 600 bandiere arcobaleno nei quartieri di Florentin e Neve Sha’anane la facciata del Habima Theatre è stata illuminata con i colori del Pride fino a sabato notte. Le autorità hanno chiuso diverse strade principali, tra cui Herbert Samuel StreetHayarkon Street e Kaufmann Streetper facilitare il flusso della parata.

Un evento di portata nazionale

Il Tel Aviv Pride non è solo una celebrazione locale, ma un evento di portata nazionale che attira partecipanti da tutta Israele e dall’estero. La parata, che ha iniziato alle 11:00 da Shalag Street vicino a Gordon Beach, ha visto la partecipazione di cinque camion e tre autobus decorati, con ballerini e DJ che hanno intrattenuto la folla.

La deputato sindaco Chen Arielipresidente della Israel Gay Youthha sottolineato l’importanza del Pride come dichiarazione civica per una democrazia forte in Israele. Ha ricordato che la lotta per i diritti LGBTQ+ è una lotta per il carattere di tutta la società israeliana, e che il Pride è un momento per ricordare i progressi fatti e continuare a lottare per l’uguaglianza completa.

Il deputato Gilad Kariv del partito Democratici ha partecipato alla parata, affermando: ‘In piedi con orgoglio di fronte ai kahanisti, di fronte agli omofobi e di fronte ai codardi’. La sua presenza ha sottolineato il sostegno politico alla comunità LGBTQ+ e alla lotta per l’uguaglianza.

Il Tel Aviv Pride 2026 è stato un evento di resistenza e celebrazione, unendo persone da tutto il mondo in un messaggio di speranza e inclusione. Nonostante le sfide e le tensioni, la comunità LGBTQ+ continua a lottare per i propri diritti, trasformando il Pride in un simbolo di unità e democrazia.