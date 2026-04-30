Un cittadino italiano è stato ucciso accoltellato Ibiza in seguito a un’aggressione con arma da taglio avvenuta in pieno giorno nella zona turistica di Platja d’en Bossa. L’episodio, su cui stanno indagando le autorità spagnole, è al centro di verifiche per chiarire dinamica e movente, mentre il caso viene seguito anche dalle istituzioni consolari italiane.

35enne italiano accoltellato a morte nella zona turistica di Platja d’en Bossa a Ibiza

Un cittadino italiano è stato ucciso nel pomeriggio di ieri a Ibiza dopo essere stato raggiunto da una coltellata al torace, in un episodio avvenuto nella zona di Platja d’en Bossa, nei pressi di un locale al momento chiuso.

L’aggressione si è verificata intorno alle 16:15–16:30 in via Alzines, nel comune di Sant Josep de sa Talaia, in un’area molto frequentata anche da turisti. Secondo le ricostruzioni riportate dalla stampa locale, come il Periodico de Ibiza, la vittima sarebbe stata vista poco prima mentre conversava con due persone in una lingua straniera.

Dopo l’attacco, l’uomo si è accasciato al suolo e ha perso conoscenza. Alcuni presenti hanno descritto la scena come particolarmente rapida e violenta, con la fuga immediata dell’aggressore o degli aggressori, che avrebbero fatto perdere le proprie tracce. Un automobilista di passaggio, che si trovava nella zona, avrebbe assistito indirettamente ai momenti successivi all’accoltellamento e ha allertato i soccorsi dopo aver visto la vittima a terra. Il personale sanitario del Samu061, intervenuto tempestivamente, avrebbe tentato le manovre di rianimazione: “Nonostante tutti i tentativi di stabilizzare il paziente, alla fine è deceduto“. L’uomo presentava una grave ferita all’emitorace sinistro ed era già in arresto cardiocircolatorio all’arrivo dei soccorsi.

Italiano morto accoltellato a Ibiza: chi era la vittima, caccia agli aggressori

Le autorità spagnole, insieme a fonti giornalistiche locali, hanno inizialmente diffuso informazioni non del tutto concordanti sull’identità della vittima, indicata prima come originaria di Napoli e successivamente ricondotta a Pagani, in provincia di Salerno. L’uomo ucciso, stando alle indiscrezioni di Leggo, sarebbe stato identificato come Francesco Sessa, 35 anni, residente in Italia ma da tempo impiegato a Ibiza come pizzaiolo presso il ristorante “Pummarola Ibiza”. Il Consolato italiano a Barcellona ha attivato il monitoraggio del caso per assistere nelle procedure e seguire gli sviluppi.

Sul piano investigativo, la Guardia Civil ha aperto un’inchiesta per omicidio e sta ricostruendo la dinamica dei fatti e il possibile movente. In un primo momento si era ipotizzata una rapina finita male, ma questa pista è stata successivamente accantonata a favore dell’ipotesi di una possibile resa dei conti, anche perché, secondo gli investigatori, la vittima potrebbe aver conosciuto i suoi aggressori. Due persone sarebbero attualmente ricercate. Le fonti investigative e giornalistiche concordano sul fatto che l’azione sia stata rapida e avvenuta in pieno giorno, davanti a diversi testimoni. Come riportato da alcuni media spagnoli, l’episodio ha avuto un esito immediato e fatale nonostante i tentativi di soccorso.