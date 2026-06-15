In Brasile un’attività di bungee jumping si è trasformata in tragedia durante una sessione organizzata su un ponte utilizzato per sport estremi. L’incidente sarebbe avvenuto a causa di gravi errori nelle procedure di sicurezza, con la mancata corretta applicazione dell’imbracatura prima del salto. Le autorità hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica e verificare le responsabilità dell’organizzazione.

Una 21enne è morta nello schianto.

Tragedia sul Ponte dello Scheletro durante un’attività di bungee jumping

In Brasile, la 21enne Maria Eduarda Rodrigues de Freitas ha perso la vita in un incidente avvenuto durante un salto di bungee jumping dal Ponte dello Scheletro, nella città di Limeira, nello Stato di San Paolo.

La giovane è precipitata nel vuoto da un’altezza stimata tra i 30 e i 35 metri senza essere stata correttamente assicurata all’imbracatura di sicurezza. Secondo le prime ricostruzioni, il lancio sarebbe stato autorizzato dagli istruttori di una società privata senza che la corda di protezione fosse effettivamente agganciata.

L’intera scena è stata ripresa da un video poi diffuso sui social, in cui si vede la ragazza sollevata e trasportata fino al bordo della struttura prima di essere spinta nel vuoto, mentre il pubblico si accorge troppo tardi dell’errore.

Le urla dei presenti e la caduta libera hanno reso il momento ancora più drammatico.

Imbracatura dimenticata nel bungee jumping: 21enne cade nel vuoto e muore

Dopo l’impatto nella gola sottostante, alcuni testimoni e membri dello staff hanno immediatamente raggiunto la giovane tentando le manovre di rianimazione cardiopolmonare, proseguite per diversi minuti in attesa dei soccorsi. Anche l’intervento dell’elicottero e dei sanitari si è rivelato inutile: la morte è stata dichiarata sul posto a causa delle gravissime lesioni riportate.

Le autorità hanno avviato un’indagine e, tra tre arresti e diverse persone ascoltate, sono emerse possibili gravi negligenze nella gestione della sicurezza; alcuni addetti avrebbero anche tentato la fuga prima di essere fermati. Il caso ha aperto un fronte legale e istituzionale, con il Comune di Limeira intenzionato ad agire contro il governo federale per la presunta assenza di controlli e autorizzazioni sull’attività turistica nel sito. Secondo un funzionario, l’evento sarebbe stato organizzato senza adeguata supervisione né verifica del corretto posizionamento delle attrezzature.

JUST IN: 21-year-old dies after workers forget to attach safety rope and push her off 40-meter bridge in São Paulo’s Limeira, Brazil pic.twitter.com/ceqniPJkUs — Rapid Report (@RapidReport2025) June 13, 2026