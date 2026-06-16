Usa, precipita bombardiere B-52 in California: “Nessun sopravvissuto”

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USA, precipita bombardiere B-52 in California: equipaggio morto nello schianto

USA, precipita bombardiere B-52 in California: equipaggio morto nello schianto

Schianto di un B-52 USA nel deserto del Mojave, in California, durante un test: otto militari deceduti, avviate indagini sulle cause.

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Un bombardiere militare statunitense è precipitato subito dopo il decollo durante una missione di collaudo nel deserto del Mojave, in California. Nell’impatto hanno perso la vita tutti i membri dell’equipaggio e sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.

Precipita bombardiere B-52 in California: indagini in corso e contesto dell’incidente

Le cause del disastro non sono ancora state chiarite e le autorità militari hanno avviato un’indagine approfondita. È stata istituita una commissione di sicurezza provvisoria incaricata di raccogliere dati e ricostruire la dinamica dell’accaduto; il lavoro investigativo potrebbe protrarsi fino a sei mesi. In una prima valutazione è stato sottolineato che “Dopo aver esaminato il filmati, è stato stabilito che si trattava di un incidente irreversibile e che non c’erano sopravvissuti”.

Il velivolo coinvolto è uno dei più longevi della flotta statunitense: il Boeing B-52 Stratofortress, progettato negli anni della Guerra Fredda e aggiornato nel tempo per restare operativo, può trasportare carichi convenzionali e nucleari ed è stato impiegato in numerosi teatri bellici. La base di Edwards, situata a nord di Los Angeles, è un centro storico per la sperimentazione aeronautica, noto anche per essere il luogo in cui nel 1947 il pilota collaudatore Chuck Yeager superò per la prima volta la barriera del suono.

L’episodio riporta inoltre l’attenzione sulla sicurezza dello spazio aereo: circa un anno prima, un aereo civile nel Nord Dakota aveva dovuto effettuare una manovra d’emergenza per evitare una possibile collisione con un B-52 che si trovava sulla sua traiettoria, evidenziando i rischi legati alla convivenza tra traffico militare e commerciale.

Usa, precipita bombardiere B-52 in California: “Nessun sopravvissuto”

Un bombardiere strategico Boeing B-52 Stratofortress è precipitato subito dopo il decollo dalla Edwards Air Force Base, nel cuore del deserto del Mojave, in California. Il velivolo era impegnato in un volo di collaudo di routine quando, intorno alle 11:20 locali, ha perso improvvisamente quota schiantandosi al suolo a pochi chilometri dalla pista. L’impatto ha provocato un vasto incendio e una densa colonna di fumo visibile a distanza, mentre i rottami sono stati quasi completamente distrutti dalle fiamme.

Secondo quanto riportato dalle autorità della base, a bordo si trovavano otto membri dell’equipaggio, tutti deceduti nell’incidente. In una dichiarazione ufficiale è stato affermato che la “Stratofortress dell’Aeronautica Militare, con a bordo otto persone impegnate in una missione di collaudo di routine, si è schiantato poco dopo il decollo alle 11.20 locali”. Le immagini dell’area mostrano una superficie annerita e carbonizzata, mentre i soccorritori hanno operato per mettere in sicurezza la zona. La base ha inoltre sospeso temporaneamente le attività aperte al pubblico e dirottato i voli in arrivo per gestire l’emergenza.

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