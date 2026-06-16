Tragico incidente tra Ancona e Osimo: si aggrava il bilancio con due giovani vittime, feriti gravi e indagini in corso per chiarire la dinamica.

Una tragedia stradale ha scosso le Marche nelle prime ore del 14 giugno 2026, lungo la strada dell’Aspio tra Ancona e Osimo. Un violento incidente frontale tra due auto ha provocato la morte di due giovani e il grave ferimento di altri ragazzi. Le autorità stanno ancora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto mentre si aggrava pesantemente il bilancio.

Incidente lungo la strada dell’Aspio: dinamica da chiarire e indagini della Procura

Sulla ricostruzione dello schianto restano ancora molti punti da definire. Secondo le prime ipotesi, l’impatto sarebbe avvenuto mentre i due veicoli procedevano in senso opposto lungo il tratto stradale tra Ancona e Osimo. Le autorità stanno lavorando per stabilire con precisione eventuali responsabilità e la sequenza degli eventi.

La Procura ha aperto un fascicolo per duplice omicidio stradale e ha affidato gli accertamenti ai carabinieri del Reparto Operativo. I mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro per ulteriori analisi tecniche, mentre tra le ipotesi non si esclude anche l’alta velocità come possibile fattore contributivo. Come si legge negli atti, “Non sono chiare ancora la dinamica, le responsabilità dell’incidente e quale dei due veicoli coinvolti abbia eventualmente invaso la corsia opposta con conseguente scontro frontale”.

Ferito anche il conducente della Fiat Punto, un 31enne di Osimo, unico occupante della vettura, attualmente ricoverato in Rianimazione a Torrette. Tra i passeggeri della Opel, oltre alle vittime, risultano feriti anche altri due giovani di 21 anni, non in condizioni critiche, uno dei quali ricoverato in Chirurgia.

Incidente lungo la strada dell’Aspio, si aggrava il bilancio: morto il 20enne Pietro Borsini

Come riportato dall’Ansa, è deceduto all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, il ventenne Pietro Borsini, uno dei ragazzi rimasti gravemente coinvolti nel violento incidente avvenuto all’alba di domenica 14 giugno 2026 lungo la strada dell’Aspio, arteria che collega la zona della Baraccola a Osimo. Nello stesso impatto aveva perso la vita sul colpo anche Davide Paglialunga, 21 anni, che si trovava alla guida dell’Opel finita nello scontro frontale con una Fiat Punto.

A bordo della Opel viaggiavano quattro giovani amici e compagni di squadra, reduci da una serata trascorsa in discoteca prima del rientro. Dopo l’urto, l’auto si è ribaltata, uscendo dalla carreggiata e incendiandosi. Alcuni occupanti sono riusciti a mettersi in salvo da soli, mentre altri sono stati estratti grazie all’intervento di vigili del fuoco, carabinieri e sanitari. Borsini era stato recuperato in condizioni critiche e trasferito d’urgenza a Torrette in Rianimazione, dove il quadro clinico è progressivamente peggiorato fino al decesso. È rimasto gravemente ferito anche un altro ragazzo di 19 anni, ricoverato in terapia intensiva.