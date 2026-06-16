Nel pieno delle tensioni in Medio Oriente e del confronto strategico con l’Iran, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha rilanciato la propria linea politica e militare durante una conferenza stampa, affrontando allo stesso tempo temi di sicurezza regionale, alleanze internazionali e la sua futura candidatura alle elezioni. Le sue dichiarazioni si inseriscono in un contesto segnato da conflitti aperti, rivalità geopolitiche e ridefinizione degli equilibri tra Israele, Stati Uniti e i principali attori dell’area.

Netanyahu e il rapporto con Trump: “Spesso andiamo d’accordo, a volte no”

Un altro asse centrale riguarda le relazioni con gli Stati Uniti e con il presidente Donald Trump. Netanyahu ha descritto il rapporto come stabile ma complesso: “Il presidente Trump e io ci conosciamo da molti anni. Lui è il presidente degli Stati Uniti, io sono il primo ministro di Israele.

Molte volte la pensiamo allo stesso modo, in altri casi meno“. Ha poi chiarito: “È un rapporto tra partner che si conoscono bene da molto tempo. Spesso andiamo d’accordo, a volte no. Succede in tutte le migliori famiglie“.

Rivendicando autonomia decisionale, ha aggiunto: “Sono responsabile degli interessi di sicurezza di Israele“, sottolineando la necessità di agire con esperienza e prudenza nei rapporti internazionali.

Ha inoltre respinto semplificazioni mediatiche sul legame bilaterale, affermando che le narrazioni contrapposte su Trump non riflettono la realtà.

L’annuncio di Netanyahu sulle prossime elezioni: “Mi ricandido e intendo vincere”

Nel corso di una conferenza stampa, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha rilanciato con decisione la propria agenda politica dichiarando: “Mi candiderò alle elezioni e intendo vincere“, frase poi ribadita davanti ai giornalisti con “Concorrerò alle elezioni e intendo vincere“. L’annuncio si inserisce in un contesto internazionale delicato, segnato dalle discussioni su una possibile intesa tra Iran e Stati Uniti e da un clima di forte tensione regionale.

Sul piano della sicurezza, Netanyahu ha mantenuto una posizione estremamente rigida nei confronti di Teheran, affermando: “L’Iran non avrà un’arma nucleare, con o senza un accordo“ e sottolineando che “Lo scontro non è ancora finito. Dovremo continuare a essere forti e determinati per tutto il tempo necessario. Non solo contro l’Iran, ma anche contro i suoi proxy“.

In più occasioni ha rivendicato l’azione preventiva dello Stato israeliano, sostenendo: “Abbiamo salvato lo Stato di Israele dalla minaccia di annientamento nucleare“, avvertendo che senza interventi tempestivi si sarebbe corso il rischio di una catastrofe su larga scala. Il premier ha inoltre descritto i risultati militari ottenuti come parte di una strategia più ampia, affermando: “Abbiamo eseguito con i nostri alleati americani il più grande attacco aereo della storia d’Israele“ e aggiungendo: “Abbiamo eliminato gli scienziati nucleari, la leadership del regime del terrore, abbiamo decimato la maggior parte del programma missilistico e infinite infrastrutture militari“. Ha poi collegato questi sviluppi a un indebolimento interno dell’Iran, sostenendo che “Ora l’Iran è in una crisi economica enorme e ci sono anche fratture nel regime“.

Sul piano regionale, ha ribadito la strategia di contenimento dei gruppi armati, citando Hezbollah guidato da Hassan Nasrallah: “In Libano abbiamo eliminato la maggior parte dell’arsenale di 150 mila missili di Hezbollah“. Ha inoltre insistito sul mantenimento delle posizioni strategiche: “Resteremo nelle zone cuscinetto di Libano, Gaza e Siria“, chiarendo che la presenza militare è necessaria per prevenire nuove minacce.