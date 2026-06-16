L'uomo ha parlato al nuovo programma di Rai 3, svelando una versione che risulta una vera anteprima e potrebbe cambiare tutto.

Il caso di Garlasco è da tempo all’ordine del giorno e le versioni continuano ad essere contrastanti, sono emersi sulla scena nuovi personaggi che potrebbero aver avuto un ruolo nell’omicidio di Chiara Poggi, le loro versioni sono al centro dei dibattiti e si fa di tutto per cercare una verità che al momento, come da 19 anni, ancora non c’è ma qualcosa sembra essersi mosso.

Omicidio di Chiara Poggi, il caso crime più in voga

In Italia si va sempre alla ricerca del caso crime che ti tiene incollato e ti fa fare mille ragionamenti per capire o quantomeno provare a farlo, come può aver agito l’assassino, chi fosse e perché ha commesso un delitto.

Il caso di Chiara Poggi è il perfetto esempio, moltissimi programmi di approfondimento, video sul web e tanti altri contenuti che provano ad andare in profondità, sfruttando quello che già esiste, al fine di fornire al pubblico ipotesi di chi e come possa aver ucciso Chiara.

Si torna però sempre al solito punto: non si sa chi l’ha uccisa, il suo assassinio resta un mistero, l’unica certezza è che lei non c’è più da quasi 19 anni e non potrà più tornare.

Il nuovo testimone e la ragazza bionda

Nel corso del nuovo programma di Rai 3, in onda anche su RaiPlay, “Filorosso” è stato mostrato un filmato in cui parla un nuovo testimone del caso Garlasco, sentito dagli inquirenti anche un anno fa.

L’uomo dichiara, come riporta Leggo.it che avrebbe visto “con assoluta certezza una donna con i capelli biondi, certezza al 100%”.

Egli si trovava in paese per un colloquio di lavoro in programma per le 10 e ha visto una donna bionda a bordo di una bicicletta, se così fosse quindi ci sarebbero più persone implicate nell’omicidio.

A seguito di quanto visto ha anche ricevuto delle minacce – “Mi hanno suonato al campanello dicendomi che io di Garlasco non ne dovevo sapere niente, dovevo farmi gli affari miei”.

Dichiarazioni a cui gli inquirenti non hanno dato il giusto peso ma che se fossero anche vere solamente in parte riscriverebbero nuovamente un caso che nell’ultimo periodo è stato riscritto tante, troppe, volte.