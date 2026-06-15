Un’uscita in bicicletta si è trasformata in tragedia sulle strade del lago di Varese, dove un malore improvviso ha colpito un carabiniere.

Una tragedia ha colpito il mondo del ciclismo amatoriale e dell’Arma dei Carabinieri: un malore improvviso, durante un’uscita in bici, è risultato fatale a un 54enne molto conosciuto nell’ambiente sportivo locale. Chi era il carabiniere morto improvvisamente.

Malore durante l’escursione in bici sul lago di Varese per un carabiniere

Come riportato da Malpensa 24, è stato un improvviso malore a strappare la vita a Damiano Berto, 54 anni, carabiniere in servizio presso la Compagnia di Gallarate e grande appassionato di ciclismo.

L’uomo si trovava in sella alla sua bicicletta lungo la provinciale del lago di Varese, nel territorio di Azzate, quando è stato colpito dal malore. L’allarme è scattato intorno alle 8 del mattino di lunedì 15 giugno, nei pressi del Santuario della Madonnina sul lago, dove la situazione è apparsa subito critica, probabilmente a seguito di una caduta.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi con ambulanza ed elisoccorso del 118, insieme alla polizia locale di Azzate. Dopo le prime valutazioni, l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Legnano, dove però i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Arma in lutto, carabiniere morto dopo un malore in bici: chi era Damiano Berto

Berto era molto attivo nell’ambiente del ciclismo amatoriale e coltivava con passione questo sport anche al di fuori dell’attività professionale. Solo il giorno precedente era impegnato come direttore di corsa al Trofeo Iseni organizzato dall’Asd Agrate Conturbia nel Novarese, inserito nel circuito Controgiro e valido come campionato provinciale ACSI.

Profondo il cordoglio nel mondo sportivo. Cesare Vecchio, responsabile dell’Asd, ha dichiarato: «Alla famiglia di Damiano giunga la nostra viva partecipazione al loro profondo dolore e sicuramente rimarrà nel nostro ricordo perenne di vita». In segno di rispetto, è stato inoltre comunicato il rinvio a data da destinarsi della gara prevista per domenica 21, dedicata al memorial di due soci, Aldi e Brizio, nell’ambito della disciplina MTB.