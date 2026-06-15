Le autostrade certamente permettono un deflusso del traffico più rapido e regolare anche se sono soggette anch’esse a problemi che ne possono rallentare la scorrevolezza con grande disappunto degli automobilisti che in quel momento la stanno utilizzando per spostarsi, tuttavia la gestione di un problema di questo tipo non è facile e richiede freddezza e lucidità.

Autostrade, invenzione fondamentale per il trasporto

Le autostrade sono certamente una delle invenzioni più apprezzate del 900 dato che hanno permesso di collegare paesi e città molto distanti tra loro in poco tempo e facendo utilizzare l’automobile, il mezzo che ha dato nuova libertà ai cittadini.

Senza scomodare esempi illustri come l’Autostrada del Sole, ovvero la A1, l’Italia è uno dei paesi più apprezzati dagli stranieri per i collegamenti autostradali che permettono di connettere la penisola da Nord a Sud ed è un vantaggio non indifferente.

Difatti si può pianificare un viaggio contando solo sulla rete autostradale, certo vi sono molti lavori in corso ma si riesce quasi sempre ad arrivare a destinazione rispettando i tempi imposti dal navigatore.

Incidente sulla A21, traffico bloccato

L’autostrada A21 in direzione Piacenza è stata temporaneamente chiusa nell’entrata Castel San Giovanni, come riporta il sito Libertà.it, per un incidente che si è verificato intorno alle 10 di questa mattina, in località Rottofreno.

La segnalazione arriva dal sito ITP (Ivrea-Torino-Piacenza) che gestisce il tratto autostradale. L’incidente si è verificato al km 151+900 ed a causa di ciò si sono verificati circa 9 km di coda.

Intorno alle 10:20 il traffico è ripreso, non senza difficoltà, difatti si viaggia in una sola corsia.