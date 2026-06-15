Regno Unito vieta social a under 16, Starmer: rendono infelici

Milano, 15 giu. (askanews) – Nel Regno Unito i social network saranno vietati ai minori di 16 anni. Lo ha annunciato il premier Starmer.”I social media rendono i bambini infelici – ha detto – Rendono più facile per i bulli molestarli e maltrattarli. E possono persino nuocere alla loro salute mentale, esponendoli a contenuti pericolosi proprio perché sono quelli che attirano maggiormente l’attenzione.

Sono progettati per creare dipendenza”.La decisione del governo britannico segue quella di altri Paesi come la Spagna e l’Australia, prima al mondo a rendere illegale l’accesso ai social network prima dei 16 anni.La legge nel Regno Unito dovrebbe entrare in vigore la prossima primavera e riguarderà l’accesso a app come TikTok, Instagram,Snapchat, Facebook, YouTube e X, ma non servizi di messaggistica come Whatsapp.